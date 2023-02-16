İspanyol devi için şok iddia! Savcılık soruşturma başlattı...

La Liga devi Barcelona'nın ve kulübün eski başkanı Jose Maria Bartomeu'nun başı belada. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Barcelona, 2016-2018 yılları arasında İspanya Hakemler Birliği Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait Dasnil 95 SL adlı şirkete 1 milyon 400 bin euro ödedi.

SER Catalunya radyosunun; savcılık kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre; Barcelona, DASNIL 95 SL'ye 2016 yılında 532 bin 728 euro, 2017 yılında 541 bin 752 euro ve 2018 yılında da 318 bin 200 euroluk bir ödeme yaptı. Hakkında vergi incelemesi başlatılan Negreira ve oğlunun ifadesinin alındığı da kaydedildi.

Negreira'nın ifadesinde Barcelona Kulübü lehine bir muamele yapıldığı savunuldu. Negreira'nın Barcelonalı futbolcuların hakemlere nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık yapıldığını ve ücretin de bundan kaynaklandığını söylediği kaydedildi. Ayrıca maçı yöneten hakeme göre oyunculara davranışları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bu ifadesine karşın Nagreira'nın Barcelona'ya danışmanlık hizmeti verdiğini kanıtlayan bir belgeyi vergi dairesine sunamadığı da vurgulandı. Radyonun haberine göre; Barcelona'nın eski başkanlarından Josep Maria Bartomeu'nun maliyetleri azaltma politikası çerçevesinde bu ödemeleri durdurduğu kaydedildi. Raporda 2016 yılı öncesinde de ödemeler yapıldığının belirtildiği aktarıldı. Vergi dairesinin verdiği raporda, Barcelona'nın tahkim kararlarının kendilerine karşı çıkmayacağından emin olmak istediği

BARCELONA: DANIŞMANLIK HİZMETİ

Barcelona, SER Catalunya radyosunun haberinden sonra konuya dair bir açıklama yaptı. Konuyu açıklığa kavuşturmak adına açıklama yapıldığına vurgu yapan Barcelona Kulübü, aldıkları danışmanlık hizmetinin profesyonel kulüplerde yaygın bir uygulama olduğunu savundu. Kulüp, bugün benzer danışmanlık hizmetinin futbol depertmanına atanan bir profesyonel tarafından verildiğini de kaydetti.

Açıklamada, zamanlamaya da dikkat çekilerek, "Bu bilgi, tam olarak bu sezonun en iyi sportif döneminin geçirildiği anda ortaya çıktığı için üzgünüz. Kulübün itibarına aykırı olabilecek imalarla, imajını bozan herkes hakkında yasal işlem başlatacaktır" denildi. Barcelona Başkanı Joan Laporta da yaptığı açıklamada aynı noktalara vurgu yaparak, ortaya atılan iddiaların tesadüfi olmadığını söyledi.

BARTOMEU: 2003'TEN BERİ ÖDEME YAPILIYOR

Eski Barcelona Başkanı Jordi Bartomeu da iddialara İspanyol radyosu Cadena Ser üzerinden yanıt verdi. Bartomeu, hakem komitesine 2003 yılından beri ödeme yapıldığını belirtirken bunların tamamen yasal olduğunu belirtti. Bartomeu bütçe düşüşü sonrası anlaşmanın sonlandığını söyledi.

XAVI: BEN O DÖNEM KULÜPTE DEĞİLDİM

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanancak Manchester United maçı öncesi basın toplantısında durumu değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise, "Kulüp bir açıklama yaptı. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. O yıllarda kulüpte değildim, şu anda elimden kulübü savunmaktn başka bir şey gelmiyor" dedi.La Liga'da 1 maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde 11 puan farkla lider durumda bulunan Barcelona'nın hakem komitesi başkan yardımcısına ödeme yaptığı 2016-18 arasında iki şampiyonluk yaşadı. Barça, 15/16 ve 17/18 sezonlarında şampiyon oldu. Katalan ekibi, toplamda 26 şampiyonluğa sahip. Bartemoue, 2003'ten beri ödemeler yapıldığını belirtimişti. Barcelona, 26 şampiyonluğun 10'un 2003 sonrası elde etti.