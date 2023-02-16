Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri THF Erkekler Süper Ligi, 'Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanacak
Giriş Tarihi: 16.2.2023 17:44

THF Erkekler Süper Ligi, 'Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanacak

İHA
THF Erkekler Süper Ligi, ’Cemal Kütahya Sezonu’ ismiyle oynanacak

Hentbol Federasyonu (THF), yönetim kurulu kararıyla Erkekler Süper Ligi 2022-2023 sezonunun 'THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına, yönetim kurulu kararıyla 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 'THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

THF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına, 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nin 'THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanmasına karar verdi. Ülkemizi en üst seviyede, A Milli Takım Kaptanı olarak özveriyle temsil eden; hem saha içi hem de saha dışına yansıttığı kişiliğiyle Türk hentbolunun örnek sporcularından olan Cemal Kütahya'nın adını tarihe kazıyıp, hatırasının ve örnek kişiliğinin gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen kararı, spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Madonna Ahbap’ı nasıl buldu?
Sosyal medyada gündem olmuştu! O apartmanla ilgili şaşırtan sözler: Biz memnunuz
Terör örgütlerinin alçak planı deşifre oldu! 'Depremzedelere yardım' bahanesiyle örgüte para aktarıyorlar
Depremin vurduğu Hatay'da bir mahallede hiçbir ev yıkılmadı! İnanılmaz görüntüler dron kamerasında
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta 248. saatte Aleyna Ölmez sağ çıkarıldı!
Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına telefonla bağlandı: "Bu yükün altından kalkacağız"
Madalyonun kirli yanı
Kılıçdaroğlu’nun kulağını kim çekti?
Türkiye Tek Yürek ortak yayını ile asrın dayanışması! AFAD ve Kızılay’a deprem için canlı yayında bağış gecesi
SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı: Deprem yardımları vergiden değil, matrahtan düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
THF Erkekler Süper Ligi, 'Cemal Kütahya Sezonu' ismiyle oynanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA