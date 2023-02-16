"Adanalıyım, oradaki eşim-dostum da zarar gördü ama ben G.Antep'e geldim. Bu ülkenin her yeri bizim" "Burada herkes yorgun ve gergin. Bizim ilk görevimiz insanları sakinleştirmek, onların üzerlerindeki yükü almak" "Enkazdan adam çıkarmayı bilmem ama yemek yapmayı, gelen yardımları indirmeyi ve dağıtmayı yapabiliyorum"
ÜmitKaran, golleriyle Türk futbolunun unutulmazları arasına adını yazdırmış bir isim… Galatasaray formasıyla 3 Türkiye şampiyonluğu, bir Süper Kupa kaldırıp, Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde en son Kastamonuspor'u çalıştırdı. Şuan ülkenin yaralarını sarmakiçin deprem bölgesinde olanKaran'a; ortamı, yaşananlarıve duygularını sorduk. İşte çarpıcı tespit ve mesajları: Aslen Adanalıyım. Orada eşimdostum çok zarar gördü ama ben depremin ertesi günü Gaziantep'e geldim. Ayrım yapmamak lazım. Bu ülkenin her yeri bizim, bu ülke hepimizin. İslahiye'de kamp kurduk, sıcak yemek dağıtmak için mutfak kurduk. Çünkü enkazdan adam çıkartmak benim bildiğim bir iş değil, eğitimli olmak gerekiyor ama "Elim ayağımtutuyor enazından yemekyapalım,yemek dağıtalım,gelen yardımlarıindirelim" dedim. Buraya geldiğimde durumun düşündüğümden çok daha kötü olduğunu gördüm. Yürekdayanmıyor,tarifi yok.
İNSANLARA MORAL VERMEK LAZIM İnsanların yuvaları yıkılmış, gördüğüm tek şey kaygı, üzüntü ve perişanlık. Buradaki herkes çok fazla duygusal. Dokunduğun ağlıyor. Arkaya duygusal müzik koyup bunları paylaşmanın bir faydası yok. Bu zarar veriyor. Daha motive edecek hareketlerdebulunmak gerek. Bizim insanlara umut olmamız lazım. Buradaki insanlar ne spor düşünüyor ne sanat ne siyaset. Ülkemize, devletimize sahip çıkmak lazım. Büyük bir felaket, kolay bir şey değil. Sosyal medyayı takip ediyorum; provokasyon, bilgi kirliliği, yanlış yönlendirme çok oluyor. Bize mesaj geliyor, 'Şuraya bakarmısınız?' diye, gidiyoruz kimse yok. Bu da zaman kaybına yol açıyor. İnsanlar perişan zaten, yardıma giden insanlar da boş yere oradan oraya koşuyor.
BU MİLLETİ KİMSE YIKAMAZ Tırlarla yardımlar geliyor ama onları buraya indirmek, dağıtmak için de insan gücüne ihtiyaç var. Bunları bizler yaptığımız zaman askerimiz, jandarmamız da bunlarla yorulmamış, zaman kaybetmemiş oluyor. Biz millet olarakçok güzeliz. Birlik olduğumuzzaman bizi kimse yıkamaz. İnsanlar burada soruyor; 'Biz ne olacağız?' Bir teyze geldi yanıma, "Oğlumevime girebilir misin, altınlarımkıyafetlerim evde'' dedi. Gidip baktık ama ortada ev yok, kalmamış. Filmlerde görsen inanmazsın, çok üzücü, çok farklı. Biz buradaki insanları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkes yorgun ve gergin. 'Gel, sakin ol,yemek ye, çorba iç, konuşalım,düzelecek' diyoruz. Motivasyon çok önemli. AFAD görevlisi gördüğümüzde "Kardeşim hadi birazdaha gayret harikasın",askeri görüyoruz "Hadikardeşim sen buradanbir kişi daha çıkartırsın,size güveniyoruz'' diye sürekli moral veriyoruz.
FORMASI SATIŞTA Ümit Karan, 2008-2009 yılında UEFAKupası'nda son 16 turunda turnuvaya veda ettikleriHamburg maçının formasını açık artırmaya çıkardı. Kendisiiçin en özel formalardan biri olduğunu belirtti ve o günkü karşılaşmadaçamur bir zeminde oynanan fotoğrafını da paylaştı.
LİGDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR HAKLI Depremden etkilenen tüm kulüplerimize öncelikle başsağlığı diliyorum. Ligden çekilen takımlar kesinlikle haklı. Bu kulüplerde can kaybı yaşandı. Kolay değil. Psikolojik olarak da iyi değiller.Yabancıları hiç düşünemiyorum bile. Oyuncu oynamak istemeyebilir. Şu an futbol bile konuşamıyorum, konuşmak istemiyorum. Hiçbir şeyin önemi kalmadı.