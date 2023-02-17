Dmitry Gafin'den Galatasray itirafı! "Arsen Zakharyan İçin G.Saray'dan Teklif Aldık"

Bu sezon birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan lider Galatasaray, son olarak Süper Lig ekibi Hatayspor'da forma giyen Sam Adekugbe ile sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY'DA GÜNDEM ARSEN ZAKHARYAN

Transfer çalışmalarına devam eden Sarı-kırmızılı takım, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan'ı bitirmek için de ısrarını sürdürüyor.

RUS KULÜBÜNDEN ARSEN ZAKHARYAN AÇIKLAMASI GELDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Rus kulübünün yöneticisi Dmitry Gafin, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için hem Galatasaray hem de Chelsea'den iyi birer teklif aldıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde genç yıldızın durumuyla ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi.

"ARSEN ZAKHARYAN İÇİN GALATASARAY'DAN İYİ BİRER TEKLİF ALDIK"

Galatasaray'ın Zakharyan flörtüyle ilgili olarak Rus cephesinden ilk açıklama geldi. Dinamo Moskova'nın yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Rus basınında da geniş yankı uyandıran transfer girişimi sonrası bir açıklama yaparak, "Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea'den iyi birer teklif aldık.

"EĞER YOLLARIMIZI AYIRACAKSAK BUNUN BİR BEDELİ OLMASI GEREKİYOR"

Önümüzdeki günlerde oyuncumuzun durumuyla ilgili kesin bir karar vereceğiz. Ancak şu an herhangi bir anlaşma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arsen, Dinamo için mücadele vermeye devam edecek. O bizim için çok değerli bir yetenek. Eğer yollarımızı ayıracaksak bunun bir bedeli olması gerekiyor. Arsen'in tercihi de bu süreçte çok önemli" diye konuştu.

SÜREYLE İLGİLİ ENDİŞELİ

Rus basınına göre Galatasaray'ın 19 yaşındaki 10 numara için yaptığı teklif 11+2 milyon Euro. Chelsea'nin bundan daha iyi bir teklif sunduğu, ancak genç yeteneğin daha fazla süre almakla ilgili bazı endişelerinin bulunduğu, bu nedenle Galatasaray'ın ilgisine de çok sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 16 lig maçında 2 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Zakharyan, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor.

GELECEK YATIRIMI OLACAK

Yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Arsen Zakharyan'ın potansiyeline ulaşması halinde, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bedeller karşılığında Avrupa devlerinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu transfer operasyonunu geleceğe bir yatırım olarak düşünüyor. Cim Bom'un hedefi, tecrübeli yıldızlarla genç yıldız adaylarını kadroda mümkün olduğu kadar harmanlayabilmek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Rus futbolcu, bu sezon forma giydiği 22 maçta 3 gol ve 6 asist kaydetti.