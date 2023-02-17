Fenerbahçe’de dev transfer harekatı! Pierre-Emerick Aubameyang...

Devre arası transfer döneminde ilk imzayı Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a attıran Fenerbahçe, hareketli saatler yaşıyor. Samet için Mavi Şimşekler'e 3.7 milyon Euro bonservis ödeyen Sarı Lacivertliler, ikinci transferini Parma'dan yaptı ve Jayden Oosterwolde'yi 6 milyon Euro bonservisle Parma'dan kadrosuna kattı.Sarı Lacivertliler, Hollandalı sol bekin ardından Emre Demir'e de Sarı Lacivertli formayı giydirdi. Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan ve İspanyol ekibiyle sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki solak, Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Emre'yi Samsunspor'a kiralayan Kanarya, şimdi de hücum hattına yıldız bir ismi transfer etmek için operasyona başladı.

SAVUNMAYA SAMET AKAYDIN

İsmi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılan 28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalarken Sarı Lacivertli ekipten ytapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OOSTERWOLDE VE EMRE DEMİR

Jorge Jesus'un isteği üzerine sol bek transferi için harekete geçen Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwolde'ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-Lacivertli ekibin bir diğer hamlesi ise Emre Demir oldu. Fenerbahçe, Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'le 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Lacivertliler, 19 yaşındaki solak için dünya devine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

ROTA İNGİLTERE

Ara transferde 3 hamle yapan Kanarya, şimdi de rotayı İngiltere'ye çevirdi. TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle Türkiye'de ara transfer dönemi uzatılmıştı. Ancak yarın, transfer penceresi kapanıyor.

FENERBAHÇE'YE DÜNYA YILDIZI

Fenerbahçe, son 2 günde yıldız bir isme imza attırmak için çalışıyor. Sarı Lacivertliler, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea ile kıran kırana maaş pazarlığı sürdürüyor. Gabonlu oyuncu, ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirse de Sarı-Lacivertliler'e karşı tutumu konusunda bir haber çıkmamıştı. Bu konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

PİŞMAN OLDU

Aubameyang, geçen sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya imza atmıştı ancak bu sezonun başında Chelsea'ye transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız bunun pişmanlığını yaşıyor. İddiaya göre 33 yaşındaki golcü, İspanyol devine dönmek için anlaşma sağladı. Aubameyang'ın, Chelsea'nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendisine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.