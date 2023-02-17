Son dakika haberleri: Galatasaray’ın gündemindeki Paulo Dybala’nın serbest kalma bedeli şaşırttı!

29 yaşındaki yıldız oyuncu Paulo Dybala, yaz transfer döneminde Juventus'tan Roma'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, Roma şehrinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Aynı zamanda Arjantin'in Katar'daki kadrosunda da yer alan Dybala, koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekledi.

Di Marzio'nun haberine göre; Dybala'nın sözleşmesinde İtalyan kulüpleri için 20 milyon Euro; İtalya dışı için ise 12 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ayrıca Roma, Dybala'nın maaşını 6 milyon euro'ya yükseltirse serbest kalma maddesi iptal olabilir.

Roma'da gördüğü ilginin karşılığını veren Mourinho'nun gözdesi olan isim; bu sezon 22 resmi maçta 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.