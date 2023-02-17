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Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:18 Son Güncelleme: 17.2.2023 09:34

UEFA Avrupa Ligi'nde Leverkusen - Monaco maçında gol düellosu!

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde Leverkusen - Monaco maçında gol düellosu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçların heyecanı dün başladı. Avrupa'nın iki numaralı turnuvasında 4 karşılaşma oynandı. Gecenin en çekişmeli maçlarından biri olan Bayer Leverkusen - Monaco maçında gol düellosu yaşandı ve kazanan Fransız ekibi oldu. Diğer yandan Barcelona ve Manchester United ise yenişemedi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

JUVENTUS, NANTES ENGELİNİ GEÇEMEDİ

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Juventus, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 13. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle öne geçti. Nantes adına 60. dakikada rakip fileleri havalandıran Ludovic Blas, maçın skorunu belirledi.

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN MONACO

Gecenin en çekişmeli en gollü maçı olan Bayer Leverkusen - Monaco karşılaşması 5 gole sahne oldu. Maçı 3-2 kazanan Monaco tur için avantaj elde etti.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1

Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3

Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Leverkusen - Monaco maçında gol düellosu!
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