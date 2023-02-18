Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'den Kerim Alıcı hamlesi
Giriş Tarihi: 18.2.2023 11:10 Son Güncelleme: 18.2.2023 11:12

Göztepe'den Kerim Alıcı hamlesi

DHA
Göztepe’den Kerim Alıcı hamlesi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Hatay'da enkaz altında kalıp kendi çabalarıyla kurtulan Hatayspor'dan eski futbolcusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde Antakya'da enkazı altında kaldığı yıkılan binadan ciddi yara almadan kendi çabalarıyla çıkan Kerim, yaşadığı zorlu sürecin ardından İzmir'de ailesinin yanına geldi. Tecrübeli oyuncu yaşanan felaketin ardından takımı Hatayspor'un bu sezonluğuna ligden çekilmesiyle futbola dönmek için kulüplerle temaslarına başladı.

Kerim'e Süper Lig'den Hangikredi Ümraniyespor ve Demir Grup Sivasspor'un da talip olduğu ancak oyuncunun bu sezonun kalanını ailesiyle birlikte geçirmek istediği ve Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Göz-Göz'e 2021-2022 sezonunda Altınordu'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk 2 haftasında sarı-kırmızılı formayı giyip Hatayspor'un yolunu tuttu.

Hatayspor'da 4 maça çıkan oyuncu, 5 Şubat'ta iç sahadaki Kasımpaşa sınavında ilk 11'de 90 dakika görev yaptıktan sonra aynı gece deprem felakatiyle sarsıldı.

Oturduğu binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Kerim, kendi çabalarıyla dışarı çıkıp hayata tutunmayı başardı. Kerim'in Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada galibiyet golünü atıp depremde enkaz altında kalan Ganalı takım arkadaşı Christian Atsu'nun cenazesine ise bugün ulaşıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Solun en büyük iyiliği
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Enkazdan çıkan annenin anlattıkları tüyleri diken diken etti... "Bir şehit geldi zemzem verdi, kızımın başını okşadı"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'den Kerim Alıcı hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA