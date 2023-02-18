Göztepe’den Kerim Alıcı hamlesi

Kerim'e Süper Lig'den Hangikredi Ümraniyespor ve Demir Grup Sivasspor'un da talip olduğu ancak oyuncunun bu sezonun kalanını ailesiyle birlikte geçirmek istediği ve Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Göz-Göz'e 2021-2022 sezonunda Altınordu'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk 2 haftasında sarı-kırmızılı formayı giyip Hatayspor'un yolunu tuttu.

Hatayspor'da 4 maça çıkan oyuncu, 5 Şubat'ta iç sahadaki Kasımpaşa sınavında ilk 11'de 90 dakika görev yaptıktan sonra aynı gece deprem felakatiyle sarsıldı.

Oturduğu binanın yıkılmasıyla enkaz altında kalan Kerim, kendi çabalarıyla dışarı çıkıp hayata tutunmayı başardı. Kerim'in Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada galibiyet golünü atıp depremde enkaz altında kalan Ganalı takım arkadaşı Christian Atsu'nun cenazesine ise bugün ulaşıldı.