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Giriş Tarihi: 20.2.2023 01:39

Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yenerek zirve yarışına ortak oldu

AA
Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yenerek zirve yarışına ortak oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yendi.

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Hertha Berlin'i konuk etti.

Borussia Dortmund 27. dakikada Karim Adeyemi ve 32. dakikada Donyell Malen'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Hertha Berlin ikinci yarının başında 47. dakikada Lucas Tousart'ın topu filelere göndermesiyle durumu 2-1 yaptı.

Borussia Dortmund 76. dakikada Marco Reus ve 90. dakikada Julian Brandt ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund takımında milli futbolcu Salih Özcan ve Herhta Berlin'de Tolga Ciğerci ilk 11'de başladığı maçta Salih Özcan 65 dakika, Tolga Ciğerci de 79 dakika oyunda kaldı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Borussia Dortmund puanını 43'e çıkardı. Lider Bayern Münih ile aynı puana sahip olan sarı-siyahlı ekip averajla ikinci sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu.

Union Berlin ise sahasında Schalke 04 ile golsüz berabere kalarak puanını 43'e çıkardı ve 3. sıraya geriledi.

Hertha Berlin 17 puanla 17. sırada, Schalke 04 13 puanla 18. sıraya yer alıyor.

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Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin’i 4-1 yenerek zirve yarışına ortak oldu
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