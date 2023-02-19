Dünyayı ağlattı!

Hataysporlu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı. 6 Şubat'taki depremden sonra günlerdir aranan Ganalı futbolcunun naaşı, defnedilmek üzere ülkesine gönderildi. Atsu'nun forma giydiği kulüpler taziye mesajları paylaştı
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra günlerdir kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Asrın felaketinde yüzlercekişinin hayatını kaybettiğiRönesans Rezidans'takalan Ganalı oyuncununcansız bedenine ulaşıldığıbildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet dün sabah saatlerinde Atsu'nun yaşama veda ettiğini duyurdu. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulunduve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
SENİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
Atsu'nun menajeri Nana Sechere de "Tüm iyi dilekleriniiletenlere, Atsu'nun cesedininbulunduğunu üzülerek bildirmekzorundayım" diye konuştu. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Atsu'nuncenazesi Gana'ya gönderilmeküzere yola çıkmıştır. Seniunutmayacağız Atsu. Mekânıncennet olsun güzel insan. Huzuriçinde uyu" denildi.
KIZ KARDEŞİ VE AĞABEYİ YANINDAYDI
Oyuncunun hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Ghanasoccernet sitesi gelişmeleri 'Gana, Atsu'nunTürkiye'deki depremenkazında cansız bedenineulaşılmasıyla sarsıldı' başlığıyla duyurdu. Gana Dışişleri Bakanlığı da "Atsu'nun naaşı bulunduğunda kız kardeşi ve ağabeyi olay yerindeydi. Elçilik, cenazenin Gana'ya nakledilmesi için gerekli girişimleri yaptık" açıklamasını yaptı.
6 FARKLI ÜLKENİN TAKIMLARINDA OYNADI
10 Ocak1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı. 2013'te Chelsea'ye transfer oldu. Sonrasında Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık oynadı. 2017'de Newcastle'ın bonservisini aldığı yıldız oyuncu, geçen sezonu Suudi ekibi Al-Raed'de geçirdi. 2022-23 sezonu başında Hatay'a transfer oldu.
CHELSEA UNUTMADI
Atsu'dan gelen haber sonrası futbol camiasında büyük üzüntü yaşandı. TFF, "Atsu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" mesajı paylaşılırken, Süper Lig kulüpleri ve çok sayıda futbolcunun yanı sıra FIFA, Premier Lig ve oyuncunun eski takımları Newcastle United, Chelsea ve Malaga da taziye mesajı yayınladı.
DEMİREL'DEN DUYGUSAL MESAJ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin hemen öncesinde kucaklayarak havalara attığı Atsu'nun vefatı için, "Acımın tarifi yok. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun güzel insan. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.