Dünyayı ağlattı!

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra günlerdir kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi.31 yaşındaki futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet dün sabah saatlerinde Atsu'nun yaşama veda ettiğini duyurdu. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Atsu'nun menajeri Nana Sechere dediye konuştu. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada isedenildi.Oyuncunun hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Ghanasoccernet sitesi gelişmeleribaşlığıyla duyurdu. Gana Dışişleri Bakanlığı da "Atsu'nun naaşı bulunduğunda kız kardeşi ve ağabeyi olay yerindeydi. Elçilik, cenazenin Gana'ya nakledilmesi için gerekli girişimleri yaptık" açıklamasını yaptı.10 Ocak1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı. 2013'te Chelsea'ye transfer oldu. Sonrasında Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık oynadı. 2017'de Newcastle'ın bonservisini aldığı yıldız oyuncu, geçen sezonu Suudi ekibi Al-Raed'de geçirdi. 2022-23 sezonu başında Hatay'a transfer oldu.Atsu'dan gelen haber sonrası futbol camiasında büyük üzüntü yaşandı. TFF, "Atsu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" mesajı paylaşılırken, Süper Lig kulüpleri ve çok sayıda futbolcunun yanı sıra FIFA, Premier Lig ve oyuncunun eski takımları Newcastle United, Chelsea ve Malaga da taziye mesajı yayınladı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin hemen öncesinde kucaklayarak havalara attığı Atsu'nun vefatı için, "Acımın tarifi yok. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun güzel insan. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.