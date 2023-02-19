Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünyayı ağlattı!
Giriş Tarihi: 19.2.2023

Dünyayı ağlattı!

Dünyayı ağlattı!

Hataysporlu Christian Atsu’nun enkaz altındaki cansız bedenine ulaşıldı. 6 Şubat'taki depremden sonra günlerdir aranan Ganalı futbolcunun naaşı, defnedilmek üzere ülkesine gönderildi. Atsu'nun forma giydiği kulüpler taziye mesajları paylaştı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden sonra günlerdir kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Asrın felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta kalan Ganalı oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet dün sabah saatlerinde Atsu'nun yaşama veda ettiğini duyurdu. Uzunmehmet yaptığı açıklamada, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

SENİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ
Atsu'nun menajeri Nana Sechere de "Tüm iyi dileklerini iletenlere, Atsu'nun cesedinin bulunduğunu üzülerek bildirmek zorundayım" diye konuştu. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Atsu'nun cenazesi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekânın cennet olsun güzel insan. Huzur içinde uyu" denildi.

KIZ KARDEŞİ VE AĞABEYİ YANINDAYDI
Oyuncunun hayatını kaybetmesi ülkesinde büyük üzüntüyle karşılandı. Ghanasoccernet sitesi gelişmeleri 'Gana, Atsu'nun Türkiye'deki deprem enkazında cansız bedenine ulaşılmasıyla sarsıldı' başlığıyla duyurdu. Gana Dışişleri Bakanlığı da "Atsu'nun naaşı bulunduğunda kız kardeşi ve ağabeyi olay yerindeydi. Elçilik, cenazenin Gana'ya nakledilmesi için gerekli girişimleri yaptık" açıklamasını yaptı.

6 FARKLI ÜLKENİN TAKIMLARINDA OYNADI
10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı. 2013'te Chelsea'ye transfer oldu. Sonrasında Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık oynadı. 2017'de Newcastle'ın bonservisini aldığı yıldız oyuncu, geçen sezonu Suudi ekibi Al-Raed'de geçirdi. 2022-23 sezonu başında Hatay'a transfer oldu.

CHELSEA UNUTMADI
Atsu'dan gelen haber sonrası futbol camiasında büyük üzüntü yaşandı. TFF, "Atsu'nun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" mesajı paylaşılırken, Süper Lig kulüpleri ve çok sayıda futbolcunun yanı sıra FIFA, Premier Lig ve oyuncunun eski takımları Newcastle United, Chelsea ve Malaga da taziye mesajı yayınladı.

DEMİREL'DEN DUYGUSAL MESAJ
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremin hemen öncesinde kucaklayarak havalara attığı Atsu'nun vefatı için, "Acımın tarifi yok. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekânın cennet olsun güzel insan. Hepimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Depremzedeler için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası
Fay hattı üzerindeki Kuyumcular Köyü neredeyse yok oldu... "Küçük kıyamet diyorlarsa, o burada oldu"
Bakanlık 2013 yılında 'riskli mahalleler' için harekete geçti! Sol örgütler halkı kışkırtarak engelledi! O bölge de yerle bir oldu...
Son asrın en büyük depreminin ardından kollar sıvandı! Afet bölgesinde ilk temeller atıldı...
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyayı ağlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA