Efsaneyi kaybettik

Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı 87 yaşında aramızdan ayrıldı. Bordomavili kulüpte sayısız başarıya imza atan,Özyazıcı, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.Profesyonelliğe ilk adımı Trabzonspor'da atan Özyazıcı, 1969'da futbolculuk yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlüğünü 1970'te A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971'de Trabzonspor'un genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.ancak ikinci sezonunda Trabzon'u şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkardı. Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönemde Trabzonspor, 18 kupa kazandı. Bordo-mavilileryaşadı. Ayrıca Deprem ve Kara Kuvvetleri gibi özel kupalar da elde etti.Trabzonspor camiası, efsane teknik direktörlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, sosyal medyada Ahmet Suat Özyazıcı için çok sayıda mesaj atıldı. Bu mesajlarda ise bir konu dikkat çekti. Bordo-mavili futbolseverler, Ahmet Suat Özyazıcı'nın isminin, Trabzonspor stadyumuna verilmesi görüşünü bildirdi. Camia ve taraftarlar arasında bu konu dillendirilmeye başlandı.Trabzonspor'un bu noktaya gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. 70'li yılların başında 1. Lig'de oynanan futbolun aksine büyük farklılıklar getirip, getirmiş olduğu farklılıklarla da örnek olan hocamızı ebediyete uğurlamış bulunuyoruz. Camiamıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Depremin acısını içimizde yaşamaya dahi fırsat bulmadan böyle bir üzüntülü haberle karşı karşıya kaldık.Başımız sağ olsun. Hem Türk futbolu hem de Trabzonspor için özellikle Anadolu'da büyük bir şehrin başlangıcını ve temellerini futbolla ilgili atan, önemli bir katkı sağlayan isimlerdendi. Hayatının büyük bölümünü hem Trabzonspor hem de Türk futbolu için adadı. Nur içinde yatsın.İstanbul saltanatına karşı gelen Anadolu devrimini gerçekleştiren Trabzonspor'un mihenk taşlarından biri daha aramızdan ayrıldı... Üzüntümüz sonsuz. Çünkü önce Özkan Sümer, ardından Ahmet Suat Özyazıcı gibi bu takımın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi iki insanı kaybettik. Özyazıcı, önce futbolcu olarak bu kentin en önemli isimlerden birisi oldu. Ardından teknik adamlığında takıma şampiyonluklar kazandırarak bugünlere getiren en önemli isimdi.ikinci ligden gelen bir oyuncuyla ilgilendiği ve her zaman destek veren bir kişi olduğu için sonsuz teşekkürlerim, minnet duygularım var. Oyuncuya yaklaşımı ve oyuncununGerek rahmetli Özkan Sümer gerekse Ahmet Suat hocayla birlikte olmak ve onlarla geçirdiğim yıllar benim için büyük şanstı. Gerçekten büyük bir kayıp.Çünkü büyük bir iz bıraktığını düşünüyorum. Hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum.