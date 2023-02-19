Onur Bulut krizi TFF’ye taşındı

Beşiktaş’a imza atan tecrübeli sağ bekin eski kulübü Kayseri, haksız fesih iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu
Siyah-beyazlı ekip, Onur Bulut'u Kayserispor'daki sözleşmesinde yer alan "1milyon Euro'ya serbestkalır" maddesini kullanarak kadrosuna dahil etmiş, aynı gün bonservis bedelini de sarı-kırmızılı kulübe iletmişti. Parayı iade eden Kayserispor cephesi, transferin haksız fesihle gerçekleştiğini öne sürerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Siyah-beyazlılar ise transfer sürecine dair tüm belgelerin ellerinde olduğunu, her şeyin sözleşmeye uygun yapıldığını dile getirerek davayı kazanacaklarından emin olduklarını belirtti.
MASUAKU İÇİNYENİ GİRİŞİM
Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı. Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kısa süre içerisinde konuyu netleştirmeyi hedefliyor.
RACHİD GHEZZAL GOLLE DÖNDÜ
Beşiktaş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçı öncesi dün prova yaptı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la hazırlık müsabakası oynadı. Kartal sahadan2-0 galip ayrılırken, golleriGhezzal ve Rosier attı. Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez 11'de başlayan ve 45 dakika şans bulan Ghezzal'ın, golle süslediği iyi oyunu dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ'TA SIKINTI VAR!
Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal'da Josef,Emrecan, Oğuzhan, Weghorstve Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Aboubakar,Hadziahmetovic, Onur, Maxim veColley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle siyah-beyazlılarda kadro sıkıntısı yaşanıyor.