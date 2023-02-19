Onur Bulut krizi TFF’ye taşındı

Siyah-beyazlı ekip, Onur Bulut'u Kayserispor'daki sözleşmesinde yer alanmaddesini kullanarak kadrosuna dahil etmiş, aynı gün bonservis bedelini de sarı-kırmızılı kulübe iletmişti. Parayı iade eden Kayserispor cephesi, transferin haksız fesihle gerçekleştiğini öne sürerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Siyah-beyazlılar ise transfer sürecine dair tüm belgelerin ellerinde olduğunu, her şeyin sözleşmeye uygun yapıldığını dile getirerek davayı kazanacaklarından emin olduklarını belirtti.Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı. Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kısa süre içerisinde konuyu netleştirmeyi hedefliyor.Beşiktaş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçı öncesi dün prova yaptı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la hazırlık müsabakası oynadı.Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez 11'de başlayan ve 45 dakika şans bulan Ghezzal'ın, golle süslediği iyi oyunu dikkat çekti.Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal'datakımdan ayrılırken yeni transferlerise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle siyah-beyazlılarda kadro sıkıntısı yaşanıyor.