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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Onur Bulut krizi TFF’ye taşındı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Onur Bulut krizi TFF’ye taşındı

Beşiktaş’a imza atan tecrübeli sağ bekin eski kulübü Kayseri, haksız fesih iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu

Siyah-beyazlı ekip, Onur Bulut'u Kayserispor'daki sözleşmesinde yer alan "1 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesini kullanarak kadrosuna dahil etmiş, aynı gün bonservis bedelini de sarı-kırmızılı kulübe iletmişti. Parayı iade eden Kayserispor cephesi, transferin haksız fesihle gerçekleştiğini öne sürerek konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Siyah-beyazlılar ise transfer sürecine dair tüm belgelerin ellerinde olduğunu, her şeyin sözleşmeye uygun yapıldığını dile getirerek davayı kazanacaklarından emin olduklarını belirtti.

MASUAKU İÇİN YENİ GİRİŞİM
Beşiktaş'la 20 maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha formayı giyerse sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek. Bu problemi çözmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun kulübü West Ham United ile yeniden görüşmelere başladı. Şu ana kadar mukaveledeki maddeyi kaldırmaya yanaşmayan İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu karşısında tavrını yumuşattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, kısa süre içerisinde konuyu netleştirmeyi hedefliyor.

RACHİD GHEZZAL GOLLE DÖNDÜ
Beşiktaş, 26 Şubat'ta Antalyaspor ile ligde oynayacağı erteleme maçı öncesi dün prova yaptı. Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'la hazırlık müsabakası oynadı. Kartal sahadan 2-0 galip ayrılırken, golleri Ghezzal ve Rosier attı. Sakatlığının ardından uzun süre sonra ilk kez 11'de başlayan ve 45 dakika şans bulan Ghezzal'ın, golle süslediği iyi oyunu dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA SIKINTI VAR!
Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal'da Josef, Emrecan, Oğuzhan, Weghorst ve Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur, Maxim ve Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle siyah-beyazlılarda kadro sıkıntısı yaşanıyor.

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Onur Bulut krizi TFF’ye taşındı
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