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Giriş Tarihi: 19.2.2023 11:41 Son Güncelleme: 19.2.2023 11:51

Romelu Lukaku'dan Christian Atsu paylaşımı

AA
Romelu Lukaku’dan Christian Atsu paylaşımı

Inter forması giyen Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için "Huzur içinde yat kardeşim" paylaşımında bulundu.

Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı'ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi... Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi dün Adana'dan İstanbul'a getirilmişti. Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.

PORTO-RIO AVE MAÇINDA ANILDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu, eski takımları Porto ile Rio Ave arasındaki lig maçı öncesi anıldı. Portekiz liginin 21. haftasında Porto'nun Dragao Stadı'nda Rio Ave'yi ağırladığı mücadele öncesi, iki takımın futbolcuları taraftarların alkışları eşliğinde sahaya Atsu'nun formalarıyla çıktı. Profesyonel kariyerine 2011'de Porto ile başlayan Atsu, sonrasında Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.

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Romelu Lukaku'dan Christian Atsu paylaşımı
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