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Giriş Tarihi: 19.2.2023 14:43

Unai Emery, Emiliano Martinez'e tepki gösterdi! "İleri gitmesini söylemedim"

Unai Emery, Emiliano Martinez’e tepki gösterdi! İleri gitmesini söylemedim

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, 4-2 kaybettikleri Arsenal maçı sonrasında kaleci Emiliano Martinez'in son anlarda kalesini terk edip ileri çıkmasına tepki gösterdi.

Emiliano Martinez'in skor 3-2 olduğu sırada son dakikada korner vuruşu için ileri gitmesini eleştiren deneyimli teknik adam, sonrasında kalelerinde dördüncü golü görmelerine neden olan bu durumun kendi tercihi olmadığını belirterek "Oyun planımız sahadaki kaliteli oyuncularımızın kendi kararlarını vermelerini destekliyor. Martinez son dakikada ileri gitmeye karar verdi ama ben bu durumdan hoşlanmadım. Kariyerim boyunca hiçbir kalecime son dakikada ileri gitmesini söylemedim. İstatistiklere baktığımızda bu durumun gol atmaktan çok gol yedirdiğini görürsünüz" şeklinde konuştu.

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Unai Emery, Emiliano Martinez'e tepki gösterdi! "İleri gitmesini söylemedim"
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