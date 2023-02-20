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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:07

Barış Başdaş deprem anını anlattı! "Atom bombası atılmış gibiydi"

Barış Başdaş deprem anını anlattı! Atom bombası atılmış gibiydi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor forması giyen Barış Başdaş, Kahramanmaraş merkez üssü olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 ve 7,6'lık depremler sonrası yaşadıklarını anlattı. Başdaş, yaşadıklarını anları "Atom bombası atılmış gibiydi" sözleriyle dile getirdi.

Deprem gecesi kulüp tesislerinde kaldığını söyleyen Barış Başdaş, "Aniden sallanmaya başladık. Uyandım ve etrafa baktım. 3-4 saniye sonra yatağın sağına doğru düştüm. Atom bombası atılmış gibi hissettim. Sonra koşmaya başladım. Elektrik kesildi. Duvarlardan küçük taşlar ve tozlar dökülüyordu. İkinci kattan aşağı atladım ve bileğimi burktum. Aşağı atlayınca, her yeri kanayan bir takım arkadaşımı gördüm." dedi.

Enkazdan kurtulan insanların soğukta zorlu günler yaşadığını belirten Barış Başdaş, "Hava çok soğuktu. İnsanlar o an uyuduğu için kısa kıyafetler giymişti. Kar yağıyordu, hava buz gibiydi. Birçok insanın, sıcak bir şeyler giymek için evlerine dönecek durumu bile yoktu." ifadelerini kullandı.

KUNTZ, DOSTLUK MAÇINI AÇIKLADI
Aynı yayına telefon bağlantısıyla katılan Stefan Kuntz, Türkiye'nin üç büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın depremzedeler için ortak kampanyalar yürüttüğünü belirtti ve Almanya Futbol Federasyonu ile geliri depremzedelere gidecek olan bir dostluk maçı için girişimleri olduğunu belirtti.

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