Borussia Dortmund-Herta Berlin maçında taraftar şoku! Sahaya sis bombası atıldı

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında Borussia Dortmund, satış gelirinin depremzedelere bağışlayacağı özel bir siyah forma üretmişti. Sarı-Siyahlı ekip bu özel ve anlamlı siyah formasını Hertha Berlin maçında giydi.

Devam eden mücadele tribünlerin patlattığı sis bombaları nedeniyle kısa süreliğine durdu. Ortalık bir anda koca bir sis bulutuna döndü. Karşılaşmanın hakemi Harm Osmers de futbolcuların görüş mesafesi azaldığı için oyunu bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

Signal İduna Park'taki on binlerce kişi sis bulutunun dağılmasını bekledi. Görüş mesafesinin artması sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti. Borussia Dortmund, oynanan maçı 4-1 kazandı. Ev sahibinin gollerini Karim Adeyemi, Donyell Malen, Marco Reus ve Julian Brandt kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Lucas Tousart'dan geldi.