Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı





AHMET AĞAOĞLU: BANA GÖRE O BİR FİLOZOFTU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir değeri, efsaneyi, Trabzonspor'un temel taşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ailesi, sevenleri, biz Trabzonspor camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Hocamızı herkes çok iyi ifade etti. Değerli hocamız sadece çok başarılı bir sporcu, benim gözümde o aynı zamanda bir filozoftu. Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bu ancak bir filozof izah edebilirdi. 16 kupalı bir hoca ama bir o kadarda mütevazı bir insandı" ifadelerini kullandı.