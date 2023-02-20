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Giriş Tarihi: 20.2.2023 14:57

Spor dünyasının yasa boğan Christian Atsu'nun çocuk sevgisi...

MARWAN NADHİM MARWAN NADHİM
Spor dünyasının yasa boğan Christian Atsu’nun çocuk sevgisi...

Kahramanmaraşlı asrın felaketinden sonra Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu'nun, geçtiğimiz cumartesi günü cansız bedenine ulaşıldı. Tüm spor dünyasını yasa boğan Atsu, gerisinde onu seven birçok Afrikalı çocuk bıraktı. Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giyen Atsu, Afrika'da birçok sosyal sorumluluk projesi yürütüyordu.

Tüm spor dünyasını yasa boğan Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu ne yazık ki yaşanan deprem sonrası enkaz altında hayatını kaybetti. Ganalı oyuncunun cenazesi dün gece saatlerinde ülkesine götürüldü.

UÇAĞINI İPTAL ETTİ

Depremden bir gün önce Kasımpaşa'ya attığı golün mutluluğu sebebiyle gece 11'deki İstanbul uçağını iptal eden Atsu, Hatay'daki evinde kalmaya karar vermişti.

Atsu'nun 71 yaşındaki manevi annesi Madam Comfort deprem sonrası "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz." demişti. Ancak hayat, Atsu'yu ondan kopardı.

ATSU'NUN ÇOCUK SEVGİSİ

Atsu'nun belki de birçoğumuzun bilmediği bir yönü vardı. Çocuk sevgisi… Ülkesi Gana'nın en çok sevilen futbolcularından biri olan Christian Atsu, hayatını Afrika'daki çocukların eğitimi için harcadı.

Onu, bir gün Gana'da bir okulun içinde çocuklarla eğlenirken, bir başka gün de su kuyusu açmaya yardım ederken ya da bir okul inşası için çalışırken görürdünüz.

Sadece spor camiası değil tüm dünya kalbi çok güzel, vefalı bir insanı kaybetti. Profiline "Tanrı her şeyin üstündedir" yazan Christian Atsu, iyilikleriyle hatırlanacak...

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Spor dünyasının yasa boğan Christian Atsu'nun çocuk sevgisi...
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