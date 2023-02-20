Spor dünyasının yasa boğan Christian Atsu’nun çocuk sevgisi...

ATSU'NUN ÇOCUK SEVGİSİ

Atsu'nun belki de birçoğumuzun bilmediği bir yönü vardı. Çocuk sevgisi… Ülkesi Gana'nın en çok sevilen futbolcularından biri olan Christian Atsu, hayatını Afrika'daki çocukların eğitimi için harcadı.

Onu, bir gün Gana'da bir okulun içinde çocuklarla eğlenirken, bir başka gün de su kuyusu açmaya yardım ederken ya da bir okul inşası için çalışırken görürdünüz.

Sadece spor camiası değil tüm dünya kalbi çok güzel, vefalı bir insanı kaybetti. Profiline "Tanrı her şeyin üstündedir" yazan Christian Atsu, iyilikleriyle hatırlanacak...