Neymar’ın yok artık dedirten sakatlık tesadüfü! Şubat ayında tam 5 kez sakatlık yaşadı...

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Lille ile karşı karşıya gelmiş ve müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

Parc des Princes'te oynanan maç 4-3 PSG'nin üstünlüğüyle sona erdi. Maça hızlı başlayan Fransız devi, 11. dakikada Mbappe ve 17. dakikada Neymar'la bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Lille'de Diakite 24. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Karşılaşmada PSG adına üzücü bir gelişme de yaşandı. Karşılaşmanın 50. dakikasında gelişen PSG atağı öncesinde rakibiyle ikili mücadeleye giren ve topu kapmak için hamle yapan Neymar, sakatlanarak acı içerisinde kendisini yere bıraktı. Ayağını ters bastığı görülen dünyaca ünlü yıldızın bağırışı televizyondan duyulurken, hakem sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti. İlk tedavisi yapılan Neymar daha sonra sedyeye alınarak kenara getirildi.

3-4 HAFTA UZAK KALACAK

Le Parisien'de yer alan habere göre, söz konusu maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı. Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi. Neymar'ın, ayrıca Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasına yetişmesinin uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.

ŞUBAT LANETİ

Bu sakatlığın ardından ilginç bir durum da ortaya çıktı. Neymar'ın Şubat ayında sakatlanması akıllara önceki sakatlıklarını getirdi. Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Şubat ayında PSG forması altında tam 5 kez sakatlık yaşadı. Bu durum Fransa'da 'Neymar'ın Şubat laneti' olarak adlandırıldı.

UZUN SÜRE SAHAYA ÇIKAMADI

2018'in 26 Şubat tarihinde tecrübeli futbolcu ayak tarak kemiğinden sakatlandı ve 90 gün boyunca sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte Neymar 16 maç kaçırdı.

2020'nin 3 Şubat tarihinde bu kez Brezilyalı yıldız kaburga ezilmesinden dolayı 13 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

KAS AĞRISI ENGEL OLDU

11 Şubat 2021 tarihinde ise bu kez de Neymar Adductor şikayeti denilen kaslarında hissetiği ağrı nedeniyle bir sakatlık geçirdi. 36 gün sahalardan uzak kalan yıldız futbolcu bu sürede 9 maçı kaçırmış oldu.Bu kez tam bir yıl sonra bu kez Neymar sakatlığından kaynaklanan antrenman eksikliği nedeniyle bir maç kaçırmak zorunda kaldı.

..Ve son olarak Neymar 19 Şubat tarihinde oynanan Lille maçında acı içinde yer kalarak bileğinden sakatlandı ve 3-4 hafta forma giyemeyecek. Brezilyalı'nın böylece Şubat ayında kaçırdığı maçlar şimdiden 30'u bulmuş durumda.

TOPLAM 86 MAÇ KAÇIRDI

2017'de PSG'ye rekor bedelle transfer olduğundan beri Neymar'ın bu 19. sakatlığı oldu. Özel yaşamı nedeniyle de sıkça eleştirilerin gündeminde olan Brezilyalı futbolcu, bugüne kadar 86 maç kaçırdı. Geçirdiği 5 sakatlık ise onu bir aydan fazla sahalardan uzak tuttu.