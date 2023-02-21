Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Napoli Eintracht Frankfurt'u rahat geçti! İtalyanlar turun kapısını araladı...
Giriş Tarihi: 22.2.2023 01:21

Son dakika haberi: Napoli Eintracht Frankfurt'u rahat geçti! İtalyanlar turun kapısını araladı...

Son dakika haberi: Napoli Eintracht Frankfurt’u rahat geçti! İtalyanlar turun kapısını araladı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli, Eintracht Frankfurt'u zorlu deplasmanda 2-0 mağlup ederek turun kapısını araladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Napoli karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli, 36. dakikada Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 40. dakikada Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Frankfurt'un Fransız yıldızı Randall Kolo Muani, 58. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Giovanni Di Lorenzo'nun 65. dakikadaki golü skoru belirledi.

Bu sonuçla Napoli, çeyrek final yolunda büyük bir avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Mart günü İtalya'da oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başladı! Konutlar sigorta güvencesinde olacak
Başkan Erdoğan'dan konteyner kentteki depremzedelere ziyaret! Kalyon Holding 12 günde tamamlayıp teslim etmişti
TKP’yi başörtüsünden vurmak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Napoli Eintracht Frankfurt'u rahat geçti! İtalyanlar turun kapısını araladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA