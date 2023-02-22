Abdullah Avcı’dan Basel maçı öncesi iddialı sözler! Marek Hamsik’in durumunu açıkladı...

"MAREK 3 AY DAHA BİZİM FUTBOLCUMUZ"

Slovak oyuncu Marek Hamsik'in Trabzonspor'da futbol kariyerine devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Avcı, "Hamsik bir dünya futbolcusu. Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Zaman zaman bazen takımla, bazen Marek'in geleceğiyle ilgili, neler yapmak istediğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek'in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor'da olur veya olmaz, bu konuyu Marek'in ağzından duymanız lazım. Marek 3 ay daha bizim futbolcumuz ve kendisinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HUGO: TUR ATLAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Basel ile oynanan ilk maçta, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde yaşanan can kayıplarının üzüntüsüyle sahaya çıktıklarını anlatan savunma oyuncusu Vitor Hugo, "Geçen hafta oynadığımız maç bizim için kolay değildi. Duygusal anlamda bizim için oynaması zor bir maç olmuştu. Çünkü depremden etkilenen insanların varlığını bildiğinizde onlar için, onları mutlu edebilmek adına oynuyorsunuz. Hiçbirimiz adına kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Rakip takım taraftarlarının bile bizim stadyumumuzda bize inanılmaz destek verdiklerini gördük. Kulübümüz daha önce tüm bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlayacaklarını açıklamışlardı. Beni de şaşırtacak biçimde bütün rakip takım taraftarlarının bizimle olduğu görmek çok etkileyiciydi. Bütün ülke bir maç için birleşti. Benim adıma bunu görmek çok güzel bir duyguydu. Son maçta bir gol atabildik ama iyi bir avantaj elde ettik. İkinci maçta da maçı tek başına domine edebileceğimize ve tur atlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.