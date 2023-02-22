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Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:47

Eski Eskişehirsporlu orta saha oyuncusu Toko kramponları astı

İHA
Eski Eskişehirsporlu orta saha oyuncusu Toko kramponları astı

Bir dönem Eskişehirspor forması da giyen Demokratik Kongolu Nzuzi Toko, futbol kariyerini noktaladı.

Eskişehirspor'un eski orta saha oyuncusu Nzonzi Toko, aldığı kararla 32 yaşında futbol kariyerini noktaladı. 14 yıllık profesyonel futbol kariyeri bulunan futbolcu, Eskişehirspor'a 2015 yılında transfer olmuştu.

Ardından alacaklarını alamadığı iddialarıyla antrenmanlara çıkmayı reddeden futbolcuyla 2016 yılında yollar ayrılmıştı. Toko, Eskişehirspor kariyerinde 39 maçta süre alırken, bir kez de gol sevinci yaşadı.

Son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Würzburg formasını terleten Toko, Grasshoppers, Zürih, Brighton, St. Gallen ve Göteborg formaları giymişti. Demokratik Kongolu orta saha, kariyerinde 7 kez de milli takım formasını terletti.

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Eski Eskişehirsporlu orta saha oyuncusu Toko kramponları astı
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