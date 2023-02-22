Sabah Spor Yazarı Levent Tüzemen gündemi değerlendirdi: Zaniolo herkese lazım

SABAH SPOR YAZARI LEVENT TÜZEMEN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ:



Galatasaray, Zaniolo'yu neden aldı? İhtiyaç var mıydı? Mesela Ahmet Çakar köşesinde "Gerek yoktu" yorumunu yaptı. Rakamlar çok yüksek. Galatasaray, Zakharyan'ın da peşindeydi. Bu transferleri yönetim mi yapıyor, teknik direktör Okan Buruk mu istiyor?

Zaniolo tercihi, Okan Buruk'un isteğiyle gerçekleşti. Genç, yetenekli, hızlı, çalım becerisi yüksek, sadece gol pasını üreten, skora da etki eden bir oyuncu… Okan Buruk'un sakatlık yaşadıktan sonra Rashica'nın ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığını biliyorum. Zaniolo kanatlarda da oynayabilen bir yıldız... Rashica'nın yerine İtalyan oyuncu forma giyecek. Mertens yorulduğunda o bölgede de görev yapma özelliği olan Zaniolo, İcardi'nin daha verimli oynamasını sağlayacak. Hatta Arjantin-İtalyan iş birliğinden Galatasaray çok daha fazla pozisyon üretip, goller bulabilecek. Değerli hocam Ahmet Çakar, "Zaniolo'ya gerek yok" demiş ama Zaniolo gibi bir yetenek kolay yetişmiyor. Çakar hocam, Zaniolo'yu keyifle izlesin… G.Saray gelecek sezonun da planlarını yapıyor.







MAÇLAR HERKESE İYİ GELECEK



Diğer yandan hayat da devam ediyor. Maçlar yakında başlayacak. Bu ara takımları ve oyuncuları etkiler mi?

Maçlar eğer bu şehirlerde oynansaydı özellikle yabancı futbolcular gidip gitmeme konusunda bir tereddüt gösterebilirdi. Ancak depremzedelere yerli-yabancı tüm oyuncuların destek verdiğini de unutmayalım. Maçlar acılarımızı dindirmez ama bir nebze olsun insanların sosyal hayata dönüşünü kolaylaştırır. Her gün deprem görüntülerini izlemek insanların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Pandemide nasıl Avrupa Futbol Şampiyonası oynandıysa ve sosyal hayata insanların dönmesini sağladıysa lig maçları da aynı etkiyi yaratacaktır. Oyuncular ve takımlar lig başladıktan sonra zihinsel olarak deprem gündeminden uzaklaşacaktır.







EN BÜYÜK AVANTAJ GALATASARAY'DA!



Şampiyonluk adayınız net olarak kim?

Ligin boyu kısaldı, yarış Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam edecektir. 6 puanlık farkın geçici bir rahatlık sağladığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray lige bıraktığı yerden devam eder ve kazanma alışkanlığını sürdürürse şampiyonluk şansını güçlendirir. Okan hocanın uzun bir aradan sonra Antalya'da 3 hazırlık maçı oynatacak olması oyuncuların fizik kondisyonunu yukarı çekecek ve maç oynama alışkanlığını yeniden kazandıracaktır. Bu arada Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'da alacağı sonuçlar da yarışa etki edecektir. Sadece 3 kez deplasmana çıkacak G.Saray'ın, ligde ve kupada olması bir avantaj gibi görünüyor.







BREZİLYA JESUS'UN RÜYALARINI SÜSLER



Fenerbahçe'de gündemdeki bir numaralı isim Jorge Jesus. Rivaldo, "Brezilya Milli Takımı'nı geri çevirmez" dedi. Bu gündem Fenerbahçe'ye zarar verir mi?

Brezilya'yı Portekizliler kurdu. Brezilyalı oyuncular, Portekiz'de yabancı statüsünde oynamıyor. Portekizce konuşan iki ülke var: Portekiz ve Brezilya… Yani iki ülke etle tırnak gibi. 68 yaşındaki Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırması, kariyerinin en önemli başarı halkası olur. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'yi aynı ciddiyetle çalıştırır ama rüyalarını Brezilya Milli Takımı süsler.



HATAYI YAPAN BEDELİNİ ÖDER



Beşiktaş, sessiz sedasız transferler yaptı. Ama Onur Bulut işi mahkeme koridorlarına taşınıyor. Siz konuyu analiz ettiniz mi?Kim haklı?

Onur Bulut ile Kayserispor arasında hoş olmayan söylemler var. Onur Bulut, "Beni kandırmak istiyorlar" diyor. Kayserispor, "Onur'un 1 milyon Euro'ya çıkış hakkı yok" diye iddia ediyor ama TFF de Beşiktaş'ta oynaması için lisans verdi. Ortada bir usulsüzlük varsa yapan bedelini öder.

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CUMHURBAŞKANIMIZIN DEPREM PAKETİ İLAÇ GİBİ



Levent ağabey, çok ağır bir felaket yaşadık. Yaralarımızı sarmak için canla başla çalışan on binlerce insan var. Büyük takımlarımız da seferber oldu. Depremzedeler için yardım kervanları arka arkaya yola çıktı. Neler söylersin?

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözlerini yuvalarından çıkaran 'asrın felaketi' olarak adlandırabileceğimiz korkunç bir deprem yaşadık. Dağlar yarıldı, köyler ikiye bölündü, köprüler yıkıldı, derin yarıklar oluştu, kanyonlar meydana geldi. Yüreğimizi yakan bu depremde çok canımız gitti. Hatay şehri yok oldu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elbistan devasa yıkımlar yaşadı. Sadece biz devlet-millet omuz omuza olmadık, dünyanın birçok ülkesi de destek için ellerini bizim omuzlarımıza koydu. Başta 4 Büyükler olmak üzere tüm spor dünyasının tek vücut halinde yardım kampanyalarına destek vermeleri ve art arda tırlar yollamaları alkışlanacak bir hareketti. Ayrıca bu yardımların depremzedelere ulaşması konusunda kulüpler mükemmel organize oldu. Yardımları bırakıp gitmediler, şehir, ilçe ve köylere adres adres teslim ettiler. G.Saray'ın başını çektiği depolama hamlesi, gönderilen yardımların heba ve yağma olmasını engelledi. Taraftarlar da gönüllü olarak depolarda güvenlik oluşturdular.







O bölgeyi, insanlarımızı unutmamak lazım. Bundan sonra da neler yapmalıyız?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 ille ilgili sunduğu paket, yaşadığımız acılara ve yaralara pansuman değil tedavi edebilecek özellikte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin yeniden ayağa kalkacağı konusunda söz verdi. Özellikle Hatay'ın eskisi gibi orijinal haline get-i rileceğini vurguladı. Erdoğan'ın paketinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu paket, illerini terk etme anlayışı olan insanları fikirlerinden vazgeçireceği gibi doğdukları- büyüdükleri yerlerde yeniden yaşamalarını sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın uzun süre önce "Dikey mimari değil, yatay mimari istiyorum" sözlerinin bu deprem sonrası ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "3 ve 4 katlı binaları inşa edeceğiz" söylemi çok doğrudur. Bu illerde az katlı binalar zemin etüdü yapılarak yeniden inşa edileceklerdir. Ayrıca artık bu binaların kontrolü, belediyelerden çok devletin yetkili kurumları ve özellikle bakanlık tarafından görevlendirilen bilgili insanlarca sağlanmalıdır. Yüksek binalara izin verilmemeli, ayrıca bina altlarında iş yeri olması engellenmelidir. İnşaatlar ehliyetsiz müteahhitler tarafından yapılmamalı, mühendisler tarafından inşa edilme.

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STADA ÖZYAZICI'NIN ADININ VERİLMESİNİ HER TRABZONLU İSTER



Trabzonspor, efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'yı kaybetti. Bordo-mavili kulüp tarihinin 1 numaralı kahramanı. 'Adı stada verilsin' yorumları var. Siz neler söylersiniz?

Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un yaptığı Anadolu ihtilalinin baş mimarıdır. Trabzonspor eğer İstanbul'un futboldaki hegemonyasına son vermiş ise Özyazıcı'nın bütün kenti örgütlemesinin, şehrin kenetlenmesini sağlamasının payı vardır. Oyuncuların Trabzon'da yaşamaları, hatta anne ve babalarının birbirlerinin yakın dostu olmaları, özel yaşamlarını olumlu etkilemiş, Trabzonspor sadece futbolu düşünmüş, teknik heyet, yönetim, futbolcular ve şehir kol kola girerek efsane şampiyonluklara imza atmıştır. Stada Ahmet Suat Özyazıcı'nın adının verilmesi bütün Trabzonlular tarafından oy birliğiyle kabul görür. Ben Şenol Güneş'in bile efsane Özyazıcı'nın stada isminin verilmesine karşı çıkacağını düşünmüyorum.









RONALDO SEVGİSİ ENKAZ ALTINDA!



Cristiano Ronaldo bir satır bile deprem ile ilgili Türkiye için bir şey paylaşmadı. Oysa dünyanın bütün yıldızları ülkemiz için iyi dileklerini ifade etti. Neler söylersiniz?

Ronaldo'nun özellikle Filistin'e yaptığı yardımları, birçok aileye uzattığı elini bilen bir kişi olarak Türkiye'deki deprem ile ilgili sosyal medyasından tek satır bile bahsetmemesi beni çok şaşırttı. Ronaldo, eğer bir açıklama yapmaz ise bir Türk takipçisinin yaptığı, "Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı" şeklindeki yorumu her şeyi anlatmaya yeter.



