Son dakika haberi: Manchester City, Leipzig’i geçemedi! İlkay Gündoğan ilki yaşadı...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı.
Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. City'nin golü 27. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Leipzig adına beraberlik golünü Josko Gvardiol kaydetti.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN İLK ASİSTİ
Manchester City'nin golünde asisti Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı.
İngiliz devi adına fileleri havalandıran Riyad Mahrez, bu sezon şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydeden. İlkay Gündoğan ise bu sezon turnuvada ilk kez skora katkı sağladı.