Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Manchester City, Leipzig'i geçemedi! İlkay Gündoğan ilki yaşadı...
Giriş Tarihi: 23.2.2023 01:06

Son dakika haberi: Manchester City, Leipzig'i geçemedi! İlkay Gündoğan ilki yaşadı...

DHA
Son dakika haberi: Manchester City, Leipzig’i geçemedi! İlkay Gündoğan ilki yaşadı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçları bu akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Son 16 turu ilk maçında Leipzig ve Manchester City 1-1 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Leipzig ile karşılaştı.

Red Bull Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. City'nin golü 27. dakikada Riyad Mahrez'den geldi. Leipzig adına beraberlik golünü Josko Gvardiol kaydetti.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN İLK ASİSTİ

Manchester City'nin golünde asisti Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan yaptı.

İngiliz devi adına fileleri havalandıran Riyad Mahrez, bu sezon şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydeden. İlkay Gündoğan ise bu sezon turnuvada ilk kez skora katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Son dakika | Kılıçdaroğlu, Yaşar Okuyan ile görüştü: Akşener'i zora sokacak belgeleri getirdi mi?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
Hasan Basri Akşener'den Meral Akşener'e sert tepki: Hep yalan hep algı
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
Hopursan da bopursan da
CHP, HDP ve İYİ Parti'den kentsel dönüşüme karşı ittifak! Halkı birlikte kışkırttılar, deprem sonrası 'U' dönüşü yaptılar
Son dakika! 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: Başkan Erdoğan'ın ziyareti iyi hissettirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Manchester City, Leipzig'i geçemedi! İlkay Gündoğan ilki yaşadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA