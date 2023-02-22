Taner Savut, son yolculuğuna uğurlandı! Spor camiası cenazede yer aldı...

SPOR, SİYASET VE İŞ DÜNYASI CENAZEYDİ

12 yaşında İzmirspor altyapısında başladığı 48 yıllık spor hayatı Hatay'daki depremle sona eren Taner Savut cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Savut için, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Savut'un annesi Sema Savut, 22 yıllık eşi Pınar Savut, kardeşi Ali Savut ve diğer yakınlarının yanı sıra deprem Hatayspor'un yönetimi, Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, aynı binanın enkazından kendi çabalarıyla hafif yaralı çıkan futbolcu Hataysporlu Kerim Alıcı, daha önce görev yaptığı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve milli futbolcu Efecan Karaca, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, Mehmet Altıparmak, Serkan Özbalta gibi teknik direktörler, eski takım arkadaşları Bilal Kısa, Feyzi Layiç, 2002 yılında Sakaryaspor'da forma giyerken teknik direktörlüğünü yapan Hüseyin Hamamcı'nın yanı sıra spor, siyaset ve iş dünyasından yüzlerce kişi ve yakınları katıldı.