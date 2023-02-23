57 yıllık rekora koşuyorlar!

Benzema, Modric, Kroos, Carvajal ve Nacho; bu sezon mutlu sona ulaşmaları halinde 6 kez Kupa 1’i en çok kaldıran oyuncu olan Paco Gento’yu yakalayacak
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Shakhtar ve Celtic'in bulunduğu F Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayan eflatunbeyazlılar, son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 2-0 mağlup durumdayken Vinicius (2), Militao ve Benzema'nın (2) golleriyle mücadeleyi 5-2 kazanan Real Madrid, bu platformdaki iddiasını da orta koydu. 14 kezleŞampiyonlar Ligi kupasınıen çok alan takım olan İspanyoldevi, bu sezon da ipi göğüslerserekorlarına rekor katacak.
CARLO ANCELOTTİ DE KENDİNİ AŞACAK Paco Gento, o dönemki adıylaŞampiyon Kulüpler Kupası'nı1965-66 sezonunda 6. kez kaldırmıştı.Ancelotti'nin ekibinde ise 5 kupagören tam 5 isim var. Modric (37),Benzema (35), Nacho (33), Kroos (33)ve Carvajal (31) bu sezon da zaferekoşarsa 6. defa Şampiyonlar Ligi kupasınıkazanacak. Ayrıca İtalyan teknikdirektör Carlo Ancelotti de kendiniaşacak. Bu kupaya en çok sahipolan hoca konumundaki 63 yaşındakiAncelotti, koleksiyonundaki altın madalyasayısını 5'e çıkaracak.