57 yıllık rekora koşuyorlar!

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Shakhtar ve Celtic'in bulunduğu F Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayan eflatunbeyazlılar, son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. 2-0 mağlup durumdayken Vinicius (2), Militao ve Benzema'nın (2) golleriyle mücadeleyi 5-2 kazanan Real Madrid, bu platformdaki iddiasını da orta koydu.Ancelotti'nin ekibinde ise 5 kupagören tam 5 isim var. Modric (37),Benzema (35), Nacho (33), Kroos (33)ve Carvajal (31) bu sezon da zaferekoşarsa 6. defa Şampiyonlar Ligi kupasınıkazanacak. Ayrıca İtalyan teknikdirektör Carlo Ancelotti de kendiniaşacak. Bu kupaya en çok sahipolan hoca konumundaki 63 yaşındakiAncelotti, koleksiyonundaki altın madalyasayısını 5'e çıkaracak.