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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:21 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:26

Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı

İHA
Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Inter - Porto karşılaşmasında, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, depremzedeleri unutmadı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından kazandığı 'maçın en değerli oyuncusu' ödülünü depremden zarar gören vatandaşlara adadı.

Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

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Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere adadı
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