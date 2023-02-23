İngiliz basınından Jürgen Kloop'a sert sözler! "Otel rezervasyonunu ücretsiz iptal et"

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını altı kez müzesine götüren Liverpool'da Real Madrid karşısında son 16 turunda alınan ağır mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. 2004-05'in İstanbul'daki finalinde Milan'ı üç farklı yenilgiden gelip yenerek zaferini ilan eden İngiliz ekibi bu seneki turnuvaya ayrı bir önem veriyor.

KLOPP İSTANBUL SÖZÜ VERMİŞTİ: OTEL AYIRTIN

Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp geçen sene yaptığı açıklamada "Gelecek yıl final nerede? İstanbul'da! Liverpool taraftarlarına sesleniyorum. Otel rezervasyonlarınızı şimdiden yaptırın. Orada olacağız!" ifadelerini kullanmıştı. Bu yenilgi sonrasında bu sözler yeniden akıllara geldi. Alman teknik adam bu mücadele sonunda ise "Yediğimiz üçüncü golden önce faul yoktu. Maçın kırılma anı orasıydı" tepkisinde bulundu. Bu sezonun Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İSTANBUL'A ANLAM YÜKLEMİŞLERDİ

2022-23 finalinin de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olması ve bu stadın kulüp tarihinde özel bir yeri olması nedeniyle bu seneye yüklenen anlam, bir anda ikinci turda elenme korkusuyla bambaşka bir hale dönüştü. Kırmızı-beyazlılar geçen sene kaybedilen finalin ardından bu sene burada bu kez kupayı kaldırmayı hedefliyordu.

"OTEL REZERVASYONUNU ÜCRETSİZ İPTAL ET"

Paris'te geçen yıl kaybedilen finalin ardından Liverpool teknik direktörünün 'Gelecek seneki final İstanbul'da değil mi? O zaman şimdiden oteldeki yerimizi ayırtalım' sözlerini hatırlatan İngiliz basınında şu değerlendirmeye yer verildi: "Umarız ki Jurgen Klopp, İstanbul için yaptığı otel rezervasyonuna ücretsiz iptal hakkını dahil etmiştir."