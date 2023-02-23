Manchester United, Wout Weghorst’u almayacak

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Burnley'ye dönen ve sonrasında Manchester United'a imza atan Wout Weghorst için ManU, 2.5 milyon sterlin sözleşme fesih bedeli ödemişti. Manchester United'la şu ana kadar 10 maçta süre alan Wout Weghorst, 1 gol ve 1 asist kaydetti.