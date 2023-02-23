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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:36 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:47

Manchester UnitedWout Weghorst'u almayacak

Manchester United, Wout Weghorst’u almayacak

Manchester United, ara transfer döneminde kiraladığı Wout Weghorst'un bonservisini almayı planlamıyor.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'i takibini sürdüren Manchester United'da Wout Weghorst'un geleceği belli oluyor. İngiliz basınından Football Insider'da yer alan haberde, Manchester United yönetiminin Wout Weghorst'un bonservisini almayı planlamadığı kaydedildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp Burnley'ye dönen ve sonrasında Manchester United'a imza atan Wout Weghorst için ManU, 2.5 milyon sterlin sözleşme fesih bedeli ödemişti. Manchester United'la şu ana kadar 10 maçta süre alan Wout Weghorst, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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Manchester United, Wout Weghorst'u almayacak
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