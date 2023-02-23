Onur Bulut transferinin ardından gelebilecek cezalar belli oldu

Süper Lig'de transfer dönemi devam ederken Beşiktaş ile Kayserispor arasında eşine ender rastlanan bir olay meydana geldi. Siyah-beyazlı ekip Onur Bulut'u kadrosuna katarken Kayserispor bu transfere büyük tepki gösterdi. Ardından hem Beşiktaş hem Kayserispor hem de oyuncu cephesinden üst üste açıklamalar geldi.



FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Onur Bulut için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertliler, Kayserispor cephesiyle Mame Thiam transferinden kalan 1.6 milyon Euro alacağını silip, üzerine 1.3 milyon Euro da bonservis içeren toplam 2.9 milyon Euro'luk bir anlaşma sağladı. Kayserispor, 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde de 6 Şubat'a kadar Fenerbahçe'nin öncelikli hakkı olduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon Euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu belirtildi.

ONUR BULUT TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Sarı-kırmızılılar, Onur'a Fenerbahçe ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken oyuncu da sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki ile görüştü ancak teklifi kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Ardından Onur Bulut Kayserispor ile sözleşmesini feshederek Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah Beyazlılar, 6 Şubat geçtikten sonra 1 milyon Euro'yu Kayserispor'a göndererek milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

KAYSERİSPOR'DAN SERT TEPKİ

Sarı kırmızılılar bu parayı aynı gün iade ederek, yapılan sözleşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.

ONUR BULUT DA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kayserispor konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımaya hazırlanırken, bir hamle de Onur'dan geldi. Oyuncu, Kayseri ile sözleşme imzaladığı gün aynı odada yer alan tüm sarı-kırmızılı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

ELYASA SÜME: ÇOK ÜZGÜNÜM

Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme ise konuya dair "Çok üzgünüm, Türkiye'de şu an çok daha önemli ve farklı konular var. Bunları konuşmak beni derinden üzüyor. Hukuki bir süreç işleyecek. Ben Onur Bulut ile beraber kulüpteydim. Ben sanki birileri iş birliğiyle yapmışım gibi sözler edildi. İddialar oluyor, yanlış anlamayın ama bu iddialar endirekt de olsa suçlamaya dönüyor. Bu hoş bir şey değil, çirkine kaçıyor. Bu sebeple konuşuyorum. Avukatların konuşması lazım şu an. Benim görevim, futbolcuyu temsil etmek. 300'e yakın Süper Lig maçım var. Kimse hakkımda böyle konuşmadı, konuşamaz" sözlerini kullandı.

BAŞKANDAN OLAY SÖZLER

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da son olarak oldukça çok konuşulacak ifadelere imza attı. Onur Bulut'un transferi hakkında konuşan Başkan Çamlı, "Antalya kampında Onur ile prensipte el sıkıştık. Kayseri'ye geldiğimizde onuru odama çağırdım, 'Sorun yok' denildi. Menajeri 'sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Onur gitmek istiyor dedi. İkili konuşmalar oydu, buydu derken mesele uzadı. Sonra Onur'a kız istedim. Yüzüklerini taktım. Onur da Fenerbahçe'ye transferi sürecinde, 'Ben Fenerbahçe'de oynamam' dedi." İfadelerini kullandı.

'BUNLAR AKILLI, BİZ SALAĞIZ!'

Tartışmalara yol açan protokole de değinen Ali Çamlı, "Beşiktaş, sözleşmesi devam eden oyuncu ile gizli gizli görüşme yapmış. En son Fenerbahçe ile menajerler görüştü. Menajerler daha sonra Kayserispor ile sözleşme uzatma kararı aldı. Sözleşme uzatmak için kulüpte buluştuk. Neticede Onur'un babası ve menajeri imzalama baskısı yaptı. Bunlar bir protokol hazırlamış, protokolde yok yok. Ne gelirse yazmışlar. Başkan vekili Nurettin Açıkalın imza atmış. Sanırım bunlar akıllı biz salağız. Ben niye böyle bir protokolü imzalayayım. 1 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi varmış. Fenerbahçe ile transfer görüşmesi de böylece bitmiş oldu. Beşiktaş, bu maddeye göre 1 milyon Euro Kayserispor hesabına para yatırarak Onur'u transfer etti. Bu saatten sonra kim haklıysa mahkeme karar verecek" dedi.

GELEBİLECEK CEZALAR BELLİ OLDU

Bu yaşanan sözleşme açıklamaları ve sert bildirilerin ardından taraftarlar konunun nasıl bir sonuçla biteceğini merak etmeye başladı. Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu'na gündemin en sıcak konularından biri olan Kayserispor-Beşiktaş-Onur Bulut olayının detaylarını anlattı.

'ÖNCELİKLE TFF KURALLARINI AÇIKLAMAK LAZIM'

İşte tüm spor kamuoyunun merakla beklediği olayda neler yaşanabileceğini Şaşıoğlu bu sözlerle açıkladı:

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul etti. Öncelikle bu süreç sizce nasıl sonuçlanır?

Konuyu değerlendirmek için öncelikle TFF kurallarını açıklamak gerekiyor. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının (PFSTT) 19. maddesi uyarınca kulübüyle sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan kulübün futbolcuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak alması zorunludur. Bu kuralın ihlali halinde ilgili kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanmaktadır.

HAKLI FESİH İMKANI

Serbest kalma bedeli (Release Clause) PFSTT'de ya da FIFA kurallarında açıkça düzenlenmemiş olsa da sözleşmelerde yer alan ve hüküm doğuran bir klozdur (Şart/koşul). Serbest kalma bedeli, futbolcuyu transfer edecek olan kulübün futbolcu adına mevcut kulübüne ödemesi halinde futbolcunun mevcut kulübü ile olan sözleşmesini sona erdirmek için haklı bir sebep yaratacağı kararlaştırılan bedel olarak tanımlanabilecektir. Dolayısıyla serbest kalma bedeli ödendiği takdirde mevcut sözleşme kendiliğinden son bulmayacak ancak futbolcu lehine sözleşmenin haklı nedenle fesih imkânı doğmuş olacaktır.

Onur Bulut transferinde sizin yorumunuza göre yanlış olan durum tam olarak nedir?

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, futbolcu ve menajeri ile sözleşmenin uzatılması için anlaşma sağlandığını, bunun için kulüp binasında buluşulduğunu belirtti. Bu esnada futbolcu ve menajerinin bir tamamen futbolcu lehine aynı zamanda da Kayserispor aleyhine bir protokol hazırladığını ve bunu Başkanvekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını, bu protokolde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunduğunu beyan etmektedir.

PFSTT md. 19/1 uyarınca taraflar, imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmesini TFF'ye tescil ettirmek zorundadır. TFF, tip sözleşme olarak adlandırdığımız, belirli bir format üzerine oturtulmuş ve belirli şartlara yer verilen, özel olarak da eklemelerin yapılabildiği bir sözleşme şablonunu kabul etmektedir. Ancak uygulamada tarafların TFF'ye tip sözleşmeyi sunup kendi aralarında düzenlediği ek protokol (Sözleşme tadil protokolü olarak da adlandırılmaktadır) ile sözleşmenin esaslı unsurlarını belirlediği sıklıkla görülmektedir.

EK PROTOKOL DETAYI

Gerek FIFA Uyuşmazlık Çözüm Mahkemesi gerekse TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ve Tahkim Kurulu kararlarında taraflarca imzalanan bu ek protokole değer verildiği ve uyuşmazlıkların çözümünde bu protokolün göz önünde bulundurulduğu görülmektedir. Tip sözleşmede Serbest Kalma Bedeli kararlaştırılmamış olduğu, ek protokol ile bu klozun belirlendiği taraflarca yapılan açıklamalarda ileri sürülmektedir. Bu ihtimalde yani tip sözleşmede serbest kalma bedeli bulunmayıp taraflarca imzalanan ek protokolde bulunuyor ise, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bu klozu geçerli kabul edebilecektir.

'İMZA SİRKÜLERİNİN ELİNDE OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUM'

Ülkemizde spor kulüplerinin resmi işlemlerde kimlerin yetkili olacağına dair farklı düzenlemeler getirdiği görülmektedir. Kayserisporlu yöneticiler, protokolün Başkanvekili tarafından imzalandığını kabul etmektedir. Başkanvekili, aksi kararlaştırılmadığı takdirde imza yetkisine sahiptir. Dolayısıyla aksi yönde bir hüküm bulunmadığı takdirde bu protokol sonuç doğuracaktır. Futbolcu ve menajerinin protokol imzalandığı tarih itibariyle Başkanvekilinin imza yetkilisi olduğuna dair imza sirkülerini elinde bulundurduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle protokolün sonuç doğuracağı kanaatindeyim. Süreçte yanlış olarak değerlendirilebilecek husus ise futbolcu - kulüp ilişkisinde bulunması gereken şeffaflığın ve sözleşmeye bağlılık ilkesinin ihlal edilmesidir.

'ONUR BULUT BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUDUR'

Verilecek kararda futbolcu ve kulüpler nasıl ceza alacaklardır?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, TFF kayıtlarına göre Onur Bulut 08.02.2023 tarihi itibariyle Kayserispor ile sözleşmesini feshetmiş ve aynı gün Beşiktaş ile sözleşmesini tescil ettirmiştir. TFF tarafından tescil evrakları tescile elverişli bulunduğu için artık UÇK tarafından feshin sonuç doğurup doğurmayacağı tartışılmayacaktır. Dolayısıyla karar ne yönde olursa olsun Onur Bulut, Beşiktaş'ın futbolcusu olarak faaliyetine devam edecektir. UÇK, feshin haklı olup olmamasına göre tazminat ve sportif cezaya hükmedebilecektir.

UÇK'nın protokolün sonuç doğurduğu ve Onur Bulut'un Serbest Kalma Bedelinin 1 milyon Euro olduğu kanaatine varması ihtimalinde, Kayserispor'un açmış olduğu dava reddedilecektir. Bu ihtimalde herhangi bir ceza söz konusu olmayacaktır.

4 İLE 6 AY FUTBOLDAN MEN!

UÇK'nın protokolün yetkisiz kişilerce imzalanmış olması ya da fesih usullerine uyulmamış olması sebebiyle feshin haksız olduğu kanaatine varması ihtimalinde ise;

- PFSTT md. 30/2 uyarınca koruma dönemi içinde futbolcular tarafından haksız fesih ya da kulüp tarafından yukarıda sayılan haller dışında haklı bir sebebe dayanarak fesih gerçekleştirilmesi halinde futbolcuya dört ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlaştırıcı sebeplerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi altı aya çıkarılabilir. Dolayısıyla UÇK, Onur Bulut'un 4 ile 6 ay arasında bir süre futbol müsabakalarından men edilmesine karar verebilecektir.

- PFSTT md. 30/5 uyarınca futbolcuyu feshe yönelten veya sözleşmenin feshine neden olan kulüpler fesih tazminatı ödemek zorunda kalabileceği gibi en az bir, en fazla iki transfer ve tescil dönemi kadar transfer yasağı cezası alabilecektir. Burada "feshe yöneltmek" tabirinden, futbolcunun mevcut kulübüyle olan sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmesine sebebiyet vermek ve bu yönde futbolcuyu açık bir şekilde yönlendirmek anlaşılmalıdır. Ancak bu madde uyarınca UÇK'nın oldukça az sayıda ceza kararı bulunmaktadır.

- PFSTT md. 30/6 uyarınca profesyonel futbolcunun transferini kolaylaştırmak amacıyla futbolcu ile kulübü arasındaki sözleşmeyi feshe yöneltecek şekilde hareket eden kişiler de (kulüp yetkilileri, futbolcu temsilcileri, futbolcular vs.) cezalandırılabilecektir.



'KESİN KARAR TAHKİM OLACAK'

UÇK tarafından verilecek olan kararı tarafların Tahkim Kuruluna taşıyabileceğini, Tahkim Kurulu kararının kesin nitelikte olacağını da belirtmek isterim.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN DAVASINDAN FARKI

Son olarak, Onur Bulut davası ile Oğulcan Çağlayan davası arasındaki farklılıklardan da bahsetmek isterim. Kamuoyunda bu iki davanın birbiriyle karıştırıldığı görülmekte ise de bu iki dava temelde birbirinden farklıdır. Oğulcan Çağlayan, Onur Bulut'un aksine koruma döneminden sonra sözleşmesini haksız bir şekilde feshetmiştir.

PFSTT md. 30/3 uyarınca koruma döneminden sonra sözleşmenin herhangi bir haklı sebep veya sportif haklı sebep olmaksızın feshi sportif cezalara sebebiyet vermez. Bununla birlikte koruma dönemi dışında, futbolcunun sözleşmesini tescil edildiği kulübün ilgili sezondaki son resmi maçından itibaren 15 gün içinde feshetmemesi halinde futbolcuya disiplin cezaları uygulanabilir. İşte burada belirtilen disiplin cezası, Oğulcan Çağlayan hakkında uygulanmış ve futbolcuya 6 resmi müsabakadan men cezası verilmiş, daha sonra bu ceza TFF Tahkim Kurulu tarafından 3 resmi müsabakaya indirilmiştir.

Oğulcan Çağlayan'a verilen disiplin cezası ile Onur Bulut'a verilme ihtimali bulunan sportif ceza, bu nedenle birbirinden tamamen farklıdır. (Fanatik)