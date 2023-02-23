Real Madrid’in yıldızları 57 yıllık rekora koşuyorl

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig, Shakhtar ve Celtic'in bulunduğu F Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayan eflatunbeyazlılar, son 16 turu ilk maçında Liverpool karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

2-0 mağlup durumdayken Vinicius (2), Militao ve Benzema'nın (2) golleriyle mücadeleyi 5-2 kazanan Real Madrid, bu platformdaki iddiasını da orta koydu. 14 kezle Şampiyonlar Ligi kupasını en çok alan takım olan İspanyol devi, bu sezon da ipi göğüslerse rekorlarına rekor katacak.

CARLO ANCELOTTİ DE KENDİNİ AŞACAK

Paco Gento, o dönemki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nı 1965-66 sezonunda 6. kez kaldırmıştı. Ancelotti'nin ekibinde ise 5 kupa gören tam 5 isim var. Modric (37), Benzema (35), Nacho (33), Kroos (33) ve Carvajal (31) bu sezon da zafere koşarsa 6. defa Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak.

Ayrıca İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti de kendini aşacak. Bu kupaya en çok sahip olan hoca konumundaki 63 yaşındaki Ancelotti, koleksiyonundaki altın madalya sayısını 5'e çıkaracak.