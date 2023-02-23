Yarışa önden başlayan uyanıklar!

‘Arda Turan’ın adı Ümit Milli Takım için geçince bir tweet attım... Oraya gelecek kişilerin ahlak sınırında örnek insan olmaları lazım. Kimileri araya birilerini sokuyor, 400 metre yarışının 300 metresinden başlıyorlar. Kimi de gidiyor, ilk 100’den başlıyor’
Murat Özbostan sordu, Erman Toroğlu gündemi değerlendirdi
Arda Turan ile ilgili, "Doğrumu dedikodu mu? Eğer doğruysaArda Turan, Türkiye'nin ümitlerininbaşına geçecekmiş! Silahlahastane basan, A Milli Takımuçağında gazeteci döven adam,Türkiye'nin ümitlerine güzelyakışır! Hayırlı işler" diye birtweet attınız. Bu paylaşımçok ses getirdi. Düşüncelerinizibiraz daha açar mısınız?
Arda Turan ile ilgili tweet attım.Çünkü artık tweet atmaya başladım.Baktım ki benim adımdanmesajlar atılıyor, bu sefer kendi hesabımıaçtım. Çünkü yalan-yanlış öyleşeyler yazdılar ki o zaman bende araya girdim. Söylediğim şu;Türkiye'de büyük takımlarda oynarsan,futbolculuğun bitiyor, öyle muazzaminsanlar yetiştiriyor ki bu 4 büyüktakım, bir anda teknik direktör oluveriyorsun.Kimileri araya birilerini sokuyorbüyük büyük, 400 metre yarışının300 metresinden başlıyorlar. Uyanıklarya! Kimi de gidiyor ilk 100'den başlıyor.
Şimdi size bir misal vereyim,Volkan Demirel... Fenerbahçe'deyıllarca kaleci olarak görev yaptı. Kimlerineantipatik gelir, kimilerine göresempatik. Ama adam teknik direktörlüğebaşladı. x kulübe gitti, y kulübegitti, en son Hatayspor'a gitti. Oradakifelaketi yaşadı. Yani taşınaltına elini koydu. Araya abilerinive bazı büyüklerini sokmadı.Soksa belki o daÜmit Milli'den başlardı.Hatta utanmasalarneredeyse A MilliTakım'a geçecekler.Doğrudur, yanlıştıronun sonucunu göreceğiz.Ama şu var; orayagelecek kişilerin örnekinsan olmaları lazım önceden,ahlak sınırında.
ADININ VERİLMESİ YETMEZ HEYKELİ DİKİLMELİ
Trabzonspor'u 3 büyüklere karşı 4. büyükyapan Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti. Büyük veönemli bir isimdi. Adının yaşaması için yönetimne yapmalı? Genel görüş isminin stada verilmesiyönünde. Sizin düşünceniz nedir? Ahmet Suat Özyazıcı abim öldü, Allah rahmet eylesin. AhmetSuat Özyazıcı ile Özkan Sümer, Trabzonspor için tarihlerdir. Buiki isim, Trabzon için çok şeydir. Size daha enteresan bir şeys öyleyeyim…O zaman 17 yaşındayım, ikinci ligde Ankara Güneşspor'dafutbol oynuyorum santrfor olarak. Trabzonspor ile liginikinci maçını oynuyoruz.
Karşımda iki isim var oynayan,biri Ahmet Suat, diğeri Özkan Sümer. 3-1 yendik. Biz gençtakımız, onlarda çok enteresan isimler var. Şevkiler, Necmiler,Ataylar... Sayabildiğiniz kadar... Şimdi bakın nereye geleceğim,Ahmet Suat ile Özkan Sümer, Trabzonspor için iki tarihtir.İki simge, iki kilometre taşı… Stat yapılıyor, tavşan torbasındanŞenol Güneş çıkıyor. Şimdi dönelim geriye, Ahmet Suat, TrabzonsporTeknik Direktörü. Bakın adam neler yapmış… 4 ligşampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığışampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu. Pekişimdi gelelim yakın tarihe... Trabzonspor en son 38 yıl önceşampiyon olmuş. Neredeyse yarım asır. Peki 38 yıl sonraşampiyon olan Trabzonspor Teknik Direktörü AbdullahAvcı, çok maçına veya şampiyonluk maçına neyleçıkmış? Özyazıcı'nın kasketiyle. Yani şunu söylemiş, "Şapkamınaltındayım". Hayır öyle söylememiş, "Kasketimin altındayım"demiş. O kasket kim? Efsane. Efsanenin ismi ne, AhmetSuat Özyazıcı. Bırakın o tesislere başka birisinin isminin verilmesini,o stadın girişine Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer'inheykelleri dikilmeli ve o stat öyle yaşamalı. Ama maalesefbizde böyle… Gelsenkirchen diye bir şehir var Almanya'da,biz onu Türkiye'de 'Yersenkirşen' yapıyoruz zaman zaman!
BİZDE UZUN VADE İŞ YAPAN OLMAZ!
Deprem nedeniyle çok dile getirilmediama bu ara transferde başta Galatasarayolmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş, çokmaliyetli transferler yaptı. İhtiyaçtan mı alıyorlaryoksa yatırım olsun diye mi? Türkiye'de ihtilaller ve depremler olduğu zamanenteresan işler olur. Bu bütün ülkelerde böyledir, kaçınılmazdır.Çünkü o kadar büyük ve karmaşık olaylar varki kimse net olarak bir şey görmez. Herkes can derdindedir.Bizim kulüplerimiz zaten kötü idare ediliyorlar. İyi idareedilselerdi bu duruma düşmezler, bu kadar borçları olmazdı.Kulüp idareleri iki yönlü olmalı; 1-Kısa vade, 2-Uzun vade.Ben Türkiye'de uzun vade düşünen kulübün yüzde 5 civarındaolduğunu zannediyorum. Hepsi kısa vade. Neden? Aynen 60 yıldırgördüğüm Türkiye'deki belediyeler gibi. Altyapı yaparlarsa kimsegörmez. O, uzun vadedir. Tekrar seçilmek için ne yapacaksınız?Kaldırımları değiştirip park ve bahçeleri yapacaksınız, yanigörünen işler yapacaksınız. Ondan sonra sel gelecek veya depremolacak, sizin suratınıza yapıştıracak kafayı.
KEŞKE HEP ZOR GÜNLERDEKİ GİBİ BİRLİK OLABİLSEK
Türkiye zor günlerden geçiyor. Süreklikavga eden büyük takımlarımız yardım içintek yürek olmayı başardılar. Bu birliktelikiçin yorumunuz nedir? Bundan sonrası içinonlara vereceğiniz bir mesaj var mı? Zor günlerde biz birbirimize çok yardım ediyoruz. Birbirimize omuz veriyoruz ama iyi günlerimizde çelme takıyoruz, faul yapıyoruz, penaltı yapıyoruz! Aslında ikinciyiyapmasak da hep zormuş gibibirinciyi yapsak şu anda çokfarklı yerlerde olurduk. Bunun o kadar çok misali var ki ilerleyen satırlarda onu da göreceğiz. Sorunun ne olacağını bilmediğim halde bu satırları yazıyorum.
HAYATA DÖNÜŞ HİÇ KOLAY DEĞİL AMA MECBURUZ
Futbolda ligler yakında başlayacak.Bu hafta sonu Beşiktaş ve Fenerbahçe'ninerteleme karşılaşmaları oynanacak.Verilen bu uzun ara, takımlarda olumsuzbir durum oluşturur mu sizce? Bakınız bu uzun bir ara değil.. Bu tip bir olaydan dolayı mecburi ara verildi. Dünya Kupası'ndan, Avrupa Kupası'ndan dolayı verilmedi ve bu ara bizi çok yaraladı. Ne zamannormale döneriz bilmiyorumama inşallah çabuk döneriz. Çünkü çok yaralar açtı, insanlarımız öldü, sporcularımız öldü, öldü de öldü... Haliyle biz bu ölümlerin üzerine spor yapacağız. Kolay değil ama mecburuz. Hayat devam ediyor.