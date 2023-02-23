Yarışa önden başlayan uyanıklar!

Turan ile ilgili tweet attım.Çünkü artık tweet atmaya başladım.Baktım ki benim adımdanmesajlar atılıyor, bu sefer kendi hesabımıaçtım.Söylediğim şu;Türkiye'de büyük takımlarda oynarsan,futbolculuğun bitiyor, öyle muazzaminsanlar yetiştiriyor ki bu 4 büyüktakım, bir anda teknik direktör oluveriyorsun.Kimileri araya birilerini sokuyorbüyük büyük, 400 metre yarışının300 metresinden başlıyorlar. Uyanıklarya! Kimi de gidiyor ilk 100'den başlıyor.Fenerbahçe'deyıllarca kaleci olarak görev yaptı. Kimlerineantipatik gelir, kimilerine göresempatik. Ama adam teknik direktörlüğebaşladı. x kulübe gitti, y kulübegitti, en son Hatayspor'a gitti.Araya abilerinive bazı büyüklerini sokmadı.Soksa belki o daÜmit Milli'den başlardı.Hatta utanmasalarneredeyse A MilliTakım'a geçecekler.Doğrudur, yanlıştıronun sonucunu göreceğiz.Ama şu var; orayagelecek kişilerin örnekinsan olmaları lazım önceden,ahlak sınırında.Suat Özyazıcı abim öldü, Allah rahmet eylesin. AhmetSuat Özyazıcı ile Özkan Sümer, Trabzonspor için tarihlerdir. Buiki isim, Trabzon için çok şeydir. Size daha enteresan bir şeys öyleyeyim…O zaman 17 yaşındayım, ikinci ligde Ankara Güneşspor'dafutbol oynuyorum santrfor olarak. Trabzonspor ile liginikinci maçını oynuyoruz.3-1 yendik. Biz gençtakımız, onlarda çok enteresan isimler var. Şevkiler, Necmiler,Ataylar... Sayabildiğiniz kadar... Şimdi bakın nereye geleceğim,Ahmet Suat ile Özkan Sümer, Trabzonspor için iki tarihtir.İki simge, iki kilometre taşı… Stat yapılıyor, tavşan torbasındanŞenol Güneş çıkıyor. Şimdi dönelim geriye, Ahmet Suat, TrabzonsporTeknik Direktörü. Bakın adam neler yapmış… 4 ligşampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığışampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu. Pekişimdi gelelim yakın tarihe... Trabzonspor en son 38 yıl önceşampiyon olmuş. Neredeyse yarım asır.Yani şunu söylemiş, "Şapkamınaltındayım". Hayır öyle söylememiş, "Kasketimin altındayım"demiş. O kasket kim? Efsane. Efsanenin ismi ne, AhmetSuat Özyazıcı. Bırakın o tesislere başka birisinin isminin verilmesini,o stadın girişine Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer'inheykelleri dikilmeli ve o stat öyle yaşamalı.Gelsenkirchen diye bir şehir var Almanya'da,biz onu Türkiye'de 'Yersenkirşen' yapıyoruz zaman zaman!ihtilaller ve depremler olduğu zamanenteresan işler olur. Bu bütün ülkelerde böyledir, kaçınılmazdır.Çünkü o kadar büyük ve karmaşık olaylar varki kimse net olarak bir şey görmez. Herkes can derdindedir.Bizim kulüplerimiz zaten kötü idare ediliyorlar. İyi idareedilselerdi bu duruma düşmezler, bu kadar borçları olmazdı.Kulüp idareleri iki yönlü olmalı;Ben Türkiye'de uzun vade düşünenolduğunu zannediyorum. Hepsi kısa vade. Neden? Aynen 60 yıldırgördüğüm Türkiye'deki belediyeler gibi. Altyapı yaparlarsa kimsegörmez.Ondan sonra sel gelecek veya depremolacak, sizin suratınıza yapıştıracak kafayı.günlerde biz birbirimize çok yardım ediyoruz. Birbirimize omuz veriyoruz ama iyi günlerimizde çelme takıyoruz, faul yapıyoruz, penaltı yapıyoruz!Bunun o kadar çok misali var ki ilerleyen satırlarda onu da göreceğiz. Sorunun ne olacağını bilmediğim halde bu satırları yazıyorum.bu uzun bir ara değil.. Bu tip bir olaydan dolayı mecburi ara verildi. Dünya Kupası'ndan, Avrupa Kupası'ndan dolayı verilmedi ve bu ara bizi çok yaraladı.Çünkü çok yaralar açtı, insanlarımız öldü, sporcularımız öldü, öldü de öldü... Haliyle biz bu ölümlerin üzerine spor yapacağız. Kolay değil ama mecburuz. Hayat devam ediyor.