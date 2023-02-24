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Giriş Tarihi: 24.2.2023 12:02

Abdullah Avcı, Avrupa'da kazanamıyor

İHA
Abdullah Avcı, Avrupa’da kazanamıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa'ya veda ederken, teknik direktör Abdullah Avcı, yurt dışında 6 yıldır kazanamama şanssızlığını kıramadı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Bu maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı da şanssızlığını kıramadı.

MAĞLUBİYET SAYISINI 20'YE ÇIKARDI
Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 38 maçta 8 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.

18 MAÇTA 1 GALİBİYET
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 deplasman maçını kazanamayan Trabzonspor, bu alışkanlığını Avrupa'da da sürdürdü. 59 yaşındaki teknik adam Avrupa'da deplasmanda oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Söz konusu maçlarda 13 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Avcı, dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. Avcı, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

YİNE KAZANAMADI
Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta ise galibiyeti bulunmuyor. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. Avcı'nın Trabzonspor'un başındaki Avrupa'daki dış saha mücadeleleri şu şekilde:

Kopenhang - Trabzonspor: 2-1
Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2
Monaco - Trabzonspor: 3-1
Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1
Roma - Trabzonspor: 3-0
Molde - Trabzonspor: 1-1
Basel - Trabzonspor:2-0


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Abdullah Avcı, Avrupa'da kazanamıyor
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