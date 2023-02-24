Abdullah Avcı, Avrupa’da kazanamıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Basel'i 1-0 mağlup etmişti. Bu maçın rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa'da dış saha galibiyet özlemini sürdürürken, teknik direktör Abdullah Avcı da şanssızlığını kıramadı.Abdullah Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 38 maçta 8 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti.Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 deplasman maçını kazanamayan Trabzonspor, bu alışkanlığını Avrupa'da da sürdürdü. 59 yaşındaki teknik adam Avrupa'da deplasmanda oynadığı 18 maçta sadece 1 galibiyet alarak kötü bir performans sergiledi. Söz konusu maçlarda 13 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. 6 yıldır yurt dışında maç kazanamayan Avcı, dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. Avcı, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.Avcı'nın Avrupa'da dış sahada Trabzonspor'un başında çıktığı 7 maçta ise galibiyeti bulunmuyor. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. Avcı'nın Trabzonspor'un başındaki Avrupa'daki dış saha mücadeleleri şu şekilde:Kopenhang - Trabzonspor: 2-1Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2Monaco - Trabzonspor: 3-1Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1Roma - Trabzonspor: 3-0Molde - Trabzonspor: 1-1Basel - Trabzonspor:2-0