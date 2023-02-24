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Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:30

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İspanyollar Marcelo'yu duyurdu...

Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! İspanyollar Marcelo’yu duyurdu...

Ligde istediği konumda bulunmayan Kara Kartal, transfer döneminde eksiklerini gidermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şu ana kadar 5 ismi renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü sol bek Marcelo Beşiktaş'ın devreye girebileceği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek.

Kartal'da; Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların da olduğu Siyah-Beyazlılar'da teknik ekip, kadro oluşturmakta güçlük yaşıyor.

OLYMPİAKOS'LA YOLLARI AYIRDI
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre son olarak Olympiakos ile yollarını ayıran Marcelo kulüp arayışına girdi. Bu doğrultuda ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Ancak tecrübeli savunmacı, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Marcelo için; İtalya ve Fransa'dan birkaç takımın devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca haberde Beşiktaş'ın da devreye girebileceği yazıldı. Kara Kartal'ın, bu anlamda bir sözleşme hazırlayarak, Marcelo'ya teklif götürebileceği belirtildi. Marcelo'nun ise bu süreçte kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Bilindiği üzere yıldız futbolcu, 2007- 2022 yılları arasında Real Madrid'de forma giymiş ve sonrasında kariyerini Olympiakos'ta devam ettirmişti.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! İspanyollar Marcelo'yu duyurdu...
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