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Giriş Tarihi: 24.2.2023 21:07

Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye döndü

AA
Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese’ye döndü

Yunanistan'ın Olympiakos takımından ayrılan Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye transfer oldu.

Yunanistan'ın Olympiakos takımından ayrılan Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye transfer oldu. Brezilya ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bekle Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İspanya temsilcisi Real Madrid'de 15 sene forma giydikten sonra Eylül 2022'de Olympiakos'a transfer olan Marcelo, 10 maça çıktı ve 3 gol attı.

Deneyimli futbolcunun Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından da teklif aldığı ancak tercihini kariyerine başladığı Fluminese'den yana kullandığı basına yansıdı.

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Brezilyalı futbolcu Marcelo, eski takımı Fluminese'ye döndü
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