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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:13

Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya iki talip birden! Cruzeiro, Internacional...

Fenerbahçe’de Joao Pedro’ya iki talip birden! Cruzeiro, Internacional...

Ara transfer dönemi çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pedro'ya iki talip birden çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-lacivertlilerde, transfer edilecek isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

Uzun süren sakatlığı sonrası sahalara yeni dönen Joao Pedro'ya sürpriz talipler çıktı. İşte detaylar...

Brezilya takımları Cruzeiro ve SC Internacional'in Joao Pedro ile ilgilendiği bildirildi.

İki takımın da Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ettiği ve Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandıklarını aktarıldı.

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sahalarda dönen Pedro, bu sezon 15 maçta forma giydi.

30 yaşındaki Sambacı bu müsabakalarda 2 gol atabilirken, 1 tane de asist gerçekleştirdi.

Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, profesyonel futbol kariyerine Atletico Mineiro'da başladı. Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya iki talip birden! Cruzeiro, Internacional...
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