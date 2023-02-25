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Giriş Tarihi: 25.2.2023 09:17 Son Güncelleme: 25.2.2023 09:26

Fas Milli Takımı'nda Romain Saiss endişesi

SPOR SERVİSİ
Fas Milli Takımı’nda Romain Saiss endişesi

Fas Milli Takımı teknik direktörü Walid Regragui, Romain Saiss'in Beşiktaş’ta geri planda bırakılmasının milli takım performansını olumsuz etkilemesinden korkuyor.

Beşiktaş'taki durumu hâlâ belirsizliğini koruyan Romain Saiss, dış basında Şenol Güneş ile anlaşmazlık yaşadığı iddiaları ile gündem oldu. Güneş'in kadro yapılanmasında ön sıralarda yer bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı ve farklı ekipler ile de temasa geçtiği belirtildi.

Fas basınından Al-Araby'nin aktardığı bilgilere göre Fas Milli Takımı'nın teknik adamı Walid Regragui, Romain Saiss'in siyah-beyazlı ekipteki geleceğinden endişeli. 32 yaşındaki stoperin, her ne kadar Fas'ın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru'ya karşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklense de Beşiktaş'taki durumunun bir problem yaratmasından korkuluyor..

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Fas Milli Takımı'nda Romain Saiss endişesi
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