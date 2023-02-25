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Giriş Tarihi: 25.2.2023 18:37 Son Güncelleme: 25.2.2023 18:40

Levent Şahin, İskenderun FK'nın başına geçiyor!

Levent Şahin, İskenderun FK’nın başına geçiyor!

Türk futboluna büyük hizmetleri olan deneyimli teknik direktör Levent Şahin, deprem felaketini yaşayan Hatay'ın şehir takımlarından İskenderun FK'nın başına geçecek. Adı Süper Lig ekipleriyle anılan Şahin, hiçbir beklentisi olmadan görevini yürütecek.

Asrın felaketi sonrası spor dünyası da yaraları sarmak için bir araya gelmeye ve yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Deneyimli teknik direktör Levent Şahin de büyük bir jest yaparak Hatay'ın şehir takımlarından olan ve ligden çekilmeme kararı alan İskenderun FK'nın başına geçiyor.

HİÇBİR BEKLENTİSİ OLMADAN GÖREVİNİ YAPACAK

Hiçbir beklentisi olmadan takımın başına geçecek olan Levent Şahin, daha önce 1. Lig'den aldığı çok sayıda teklifi geri çevirmiş, Süper Lig takımlarıyla adı anılmıştı. Deneyimli hoca hiçbir maddi beklentisi olmadan İskenderun FK'nın başarısı için mücadele verecek.

3 KUZENİNİ VE ENİŞTESİNİ KAYBETTİ

Hatay'da yaşanan deprem sebebiyle İskenderun şehrinde 3 kuzenini ve eniştesini kaybeden Levent Şahin, bu şehirdeki yaraları sarmak amacıyla çabalayacağı ifade edildi.

Levent Şahin ve teknik ekibi yeni takımı İskenderun FK'nin Esenler Erokspor ile depremzedelere yardım için oynadığı hazırlık maçında da tribündeki yerini aldı.

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Levent Şahin, İskenderun FK'nın başına geçiyor!
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