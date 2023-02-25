Levent Şahin, İskenderun FK’nın başına geçiyor!

HİÇBİR BEKLENTİSİ OLMADAN GÖREVİNİ YAPACAK

Hiçbir beklentisi olmadan takımın başına geçecek olan Levent Şahin, daha önce 1. Lig'den aldığı çok sayıda teklifi geri çevirmiş, Süper Lig takımlarıyla adı anılmıştı. Deneyimli hoca hiçbir maddi beklentisi olmadan İskenderun FK'nın başarısı için mücadele verecek.

3 KUZENİNİ VE ENİŞTESİNİ KAYBETTİ

Hatay'da yaşanan deprem sebebiyle İskenderun şehrinde 3 kuzenini ve eniştesini kaybeden Levent Şahin, bu şehirdeki yaraları sarmak amacıyla çabalayacağı ifade edildi.

Levent Şahin ve teknik ekibi yeni takımı İskenderun FK'nin Esenler Erokspor ile depremzedelere yardım için oynadığı hazırlık maçında da tribündeki yerini aldı.