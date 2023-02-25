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Giriş Tarihi: 25.2.2023 23:32

"Omuz Omuza" yardım kampanyası için ünlü teknik direktörler destek verdi

AA
Omuz Omuza yardım kampanyası için ünlü teknik direktörler destek verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen ve elde edilecek gelirin depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacağı "Omuz Omuza" yardım kampanyasının tanıtım filmi yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun startı, A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de verilecek.

- ÜNLÜ TEKNİK ADAMLAR KAMPANYANIN TANITIM FİLMİNDE

TFF, kampanyayla ilgili bir tanıtım filmi yayımladı. Deprem sonrası yıkım görüntüleri ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor-Basel maçında birlik-beraberlik mesajı verilen tribün koreografisi görüntüsüyle başlayan filmde, yurt dışında oynayan Türk oyuncular Hakan Çalhanoğlu, Melih Demiral ve İlkay Gündoğan ile Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, "Omuz Omuza" yardım çağrısında bulundu.

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'nın, "Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın" ifadelerini kullandığı tanıtım filminde, ünlü teknik adam Arsene Wenger ise "Her bağış fark yaratabilir." diyerek bağış kampanyasına destek istedi.

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"Omuz Omuza" yardım kampanyası için ünlü teknik direktörler destek verdi
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