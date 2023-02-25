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Giriş Tarihi: 25.2.2023 11:28 Son Güncelleme: 25.2.2023 11:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Bafetimbi Gomis futbolu bırakıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Bafetimbi Gomis futbolu bırakıyor

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.

Galatasaray'da özellikle sezonun ilk döneminde kritik gollere imza atan Bafetimbi Gomis'ten sürpriz bir karar geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti.

37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Bafetimbi Gomis'in güncel piyasa değeri 900 bin euro. Saint-Etienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi. (Milliyet)

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Son dakika Galatasaray haberleri: Bafetimbi Gomis futbolu bırakıyor
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