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Giriş Tarihi: 26.2.2023 16:23

İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu!

İHA
İskenderunspor’un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu!

TFF 2. Lig takımlarından İskenderunspor, teknik direktörlük görevine Levent Şahin’i getirdiğini açıkladı.

İskenderunspor, takımın başına Levent Şahin'i getirdiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Levent Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Levent Şahin, yaşadığımız deprem felaketinde 3 kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Adanaspor ve Bugsaşspor'da teknik direktörlük yapan Levent Şahin, A Milli Futbol Takımı, Gençlerbirliği, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Ankaragücü'nde de yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Şahin, son olarak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapmıştı.

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İskenderunspor'un yeni teknik direktörü Levent Şahin oldu!
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