Son dakika deprem haberleri: Türk futbolunun kalbi depremzedeler için attı! Kadıköy’de birlik-beraberlik mesajı...

Karşılaşmada depremzedelere destek vermek amacıyla birliktelik eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy'deki mücadeleyi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya Başkanı Aziz Çetin, Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç birlikte tribünden izledi. Mehmet Büyükekşi, 1 Mart'ta başlayacak olan "Depremin Yaralarını Sarmak İçin Omuz Omuza" kampanyası hakkında bilgi verdi.

KOÇ: BİZİM İÇİN KUTSAL BİR VAZİFE

Büyükekşi, "Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay Gündağan, Guti, Kaka gibi birçok ismi 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyamızda bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Gelir, depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı için kullanılacak. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ali Koç, "Bizim en büyük sorumluluğumuz deprem ile ilgili hassasiyeti, dayanışma ruhunu, yardımseverliği daha dinç tutmak. 1 ailenin bile barınma sorununu çözsek bu kutsal bir şeydir" diye konuştu.

ÇEBİ: DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ali Koç'a daveti için teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. 1 Mart'ta başlatacağımız kampanyada devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullanırken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şunları söyledi: "Yaraları sarma sorumluluğumuz var. Var gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma sorununu çözmek" şeklinde konuştu.

"EL ELE VERİP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ"

Stadın reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun", "El ele verip birlikte ayağa kalkacağız" yazıları yer aldı.

DÜN KADIKÖY'DE BUGÜN DOLMABAHÇE'DE

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un daveti üzerine maça gelen TFF ve kulüp başkanları karşılaşmadan önce ortak bir açıklama yaptı. Başkanların birlikteliği, bugünkü Beşiktaş- Antalya maçında da devam edecek. Çebi'nin davetiyle, kulüp yöneticileri Vodafone Parkt'ta da beraberlik mesajı verecek.

TÜRKİYE ÜŞÜME F.BAHÇE SENİNLE

Taraftarlar, "Türkiye Üşüme F.Bahçe Seninle" şeklinde tezahüratta bulunurken deprem bölgesine gönderilmesi için atkı, bere ve eldivenleri stat zeminine attı.