Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor’un konuğu Adana Demirspor!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tarihlerinde ikinci kez Süper Lig'de karşılaşacak olan iki takımdan Adana Demirspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor. Ümraniyespor ise alt sıralardan kurtulmak için mutlaka puan ya da puanlar alma hedefinde. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği ve saat 16.00'da başlayan mücadele, Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanıyor.

ÜMRANİYESPOR 0 - 0 ADANA DEMİRSPOR (İlk yarı sona erdi)

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İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Mustafa, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Sackey, Valentin, Geraldo, Sekidika, Umut

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Emre, Belhanda