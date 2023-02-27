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Giriş Tarihi: 27.2.2023 12:18

Göztepe Hasic ve Emirhan'ı değerlendirecek

Göztepe Hasic ve Emirhan’ı değerlendirecek

Spor Toto 1'inci Lig'de deprem felaketi nedeniyle müsabakalara verilen aranın ardından cuma günü evinde Dyorex Boluspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de elde kalan Adjin Hasic ve Emirhan Delibaş teknik ekip tarafından değerlendirilecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de deprem felaketi nedeniyle müsabakalara verilen aranın ardından cuma günü evinde Dyorex Boluspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de elde kalan Adjin Hasic ve Emirhan Delibaş teknik ekip tarafından değerlendirilecek. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan iki oyuncu gözden düşmesine rağmen ara transfer döneminde takımdan ayrılmadı. Elde kalan Hasic ve Emirhan'a yeniden şans doğdu.

Göztepe teknik ekibi, cumartesi günü Medipol Başakşehir'le oynanan hazırlık karşılaşmasında iki futbolcuya da forma verdi. Sezon sonuna kadar Göztepe'de kalacak Hasic ve Emirhan'da faydalanılacağı, ikilinin sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Boluspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de Yasin Öztekin'in sakatlanması ise can sıktı. Tecrübeli oyuncunun Boluspor'a karşı büyük ölçüde forma giyemeyeceği bildirildi.

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