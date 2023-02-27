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Giriş Tarihi: 27.2.2023 13:39

Jürgen Klinsmann'ın yeni adresi Güney Kore milli takımı oldu!

AA
Jürgen Klinsmann’ın yeni adresi Güney Kore milli takımı oldu!

Daha önce Almanya ve ABD milli takımlarını çalıştıran Jürgen Klinsmann'ın yeni adresi Güney Kore milli takımı oldu.

Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Alman teknik direktörle 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Daha önce Almanya ile ABD'nin milli takımları ile Bayern Münih ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştıran Klinsmann, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finallerinde de Güney Kore'nin başında olacak.

Futbolculuğu döneminde Almanya ile 1990'da Dünya Kupası'nı kazanan Jürgen Klinsmann, milli formayla 108 maçta 47 gole imza atmıştı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Bento, turnuvanın ardından görevini bıraktığını duyurmuştu.

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Jürgen Klinsmann'ın yeni adresi Güney Kore milli takımı oldu!
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