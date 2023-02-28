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Giriş Tarihi: 28.2.2023 12:53

Chelsea’nin kötü gidişatı devam ediyor

İHA
Chelsea’nin kötü gidişatı devam ediyor

Bu sezon transfere 600 milyon Euro'nun üzerinde harcama yapan Chelsea, şubat ayı içerisinde oynadığı 5 mücadele 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin kötü grafiği devam ediyor. Bu sezon transfere 600 milyon Euro'nun üzerinde harcama yaparak 16 futbolcuyu kadrosuna katan Londra ekibinde, beklenen başarı sağlanamadı.

Ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde eden mavi-beyazlılar, topladığı 31 puanla 10. sırada bulunuyor. Graham Potter'ın öğrencileri, şubat ayı içinde çıktıkları 5 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Chelsea, bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabildi. Şubat ayındaki tek gol de ara transfer döneminde Atletico Madrid'ten kiralık olarak transfer edilen Joao Felix'ten geldi.

STERLİNG'İN PERFORMANSI BEKLENENİN ALTINDA KALDI
Sezon başında Manchester City'den kadroya dahil edilen Raheem Sterling, kendisinden beklenen performansın altında kaldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz temsilcisiyle çıktığı 25 mücadelede 6 gol, 3 asist üretti. Sterling, 7 sezon formasını giydiği Manchester City'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maç kaçırmıştı. İngiliz futbolcu, ilk senesini geçirdiği Chelsea'de ise şu ana kadar 9 müsabakada forma giyemedi.

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Chelsea’nin kötü gidişatı devam ediyor
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