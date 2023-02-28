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Giriş Tarihi: 28.2.2023 09:11 Son Güncelleme: 28.2.2023 09:33

Nicolo Zaniolo'ya İtalyan basınından övgü! Zaniolo sakatlık iddialarına performansıyla adeta cevap verdi...

SPOR SERVİSİ
Nicolo Zaniolo’ya İtalyan basınından övgü! Zaniolo sakatlık iddialarına performansıyla adeta cevap verdi...

Alanyaspor maçındaki şık golü ile ağları sarsan yıldız oyuncuya İtalya’dan da övgüler geldi. Zaniolo, ‘sakat’, ‘psikolojik olarak futboldan kopmuş’ iddialarına da kısa sürelik oyunuyla yanıt verdi.

Ara transferde sadece Türkiye değil tüm Avrupa'yı ayağa kaldıran Nicolo Zaniolo transferi sonrasında İtalyan futbolcu ilk maçında gönülleri fethetti.

Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçına sonradan giren ve attığı şık golle de kalitesini gösteren oyuncu, özellikle İtalyan basınında övgüleri topladı.

G.Saray yönetiminin 5 yıl vadeli 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, Alanya karşısında 10 dakikalık performansı ile 'sakat', 'psikolojik olarak futboldan kopmuş' yorumlarına da net bir yanıt verdi.

ROMALILAR ENDİŞELİ
Zaniolo için Corriere dello Sport, "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'de hemen geldi. Nicolo Zaniolo'nun şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü" ifadeleri ile oyuncunun performansını özetledi. Tuttosport ise "Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı" sözleri ile övgüler yağdırdı.

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Nicolo Zaniolo'ya İtalyan basınından övgü! Zaniolo sakatlık iddialarına performansıyla adeta cevap verdi...
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