Trabzonspor’a 50 milyon TL sıcak para! Elektrik üretim şirketi ile ortaklık anlaşması yapıldı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ADV Elektri Üretim Ltd. Şti ile ortaklık anlaşması yaptı ve söz konusu firma, bordo-mavili ekibe, ortaklık bedeli olarak 50 milyon TL ödedi.

FIRTINA'YA 50 MİLYON SICAK PARA

Trabzonspor'un 18 Aralık 2022'deki Olağan Genel Kurulu'nda Uzungöl-1 Regülatörü ve HES projesi ile Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan arsaların satışı ve kullanılması için yönetime yetki verilmişti. Bunun üzerine ADV Elektrik Üretim Ltd.Şti ile ortaklık anlaşması yapıldığı ortaya çıktı. Söz konusu firma, kulübe ortaklık bedeli olarak 50 milyon TL ödedi. HES'in yapımını üstlenecek olan firma, proje hayata geçirildiğinde Trabzonspor'a 40 yıl boyunca cironun yüzde 10'luk kesimine tekabül eden rakamı da ödeyecek.