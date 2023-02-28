Yılın en iyisi 7. kez Messi!

ünya futbolunun patronu FIFA tarafından dağıtılan "Yılın en iyileri" ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda,ödülünü, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi aldı. 35 yaşındaki futbolcu, bu ödülü 7. kez kazandı.ödülünün sahibi, Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörüolurken, Tangocular'ın file bekçiside en iyi kaleci seçildi. "FIFA Puskas Yılın Golü" ödülünü ise Polonya Ampute Milli Takımı oyuncusualdı.