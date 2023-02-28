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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Yılın en iyisi 7. kez Messi!

Yılın en iyisi 7. kez Messi!

FIFA tarafından yılın en iyilerine verilen ödüller sahiplerini buldu. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ödüllere ambargo koydu

Dünya futbolunun patronu FIFA tarafından dağıtılan "Yılın en iyileri" ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda, "Yılın en iyi futbolcusu" ödülünü, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi aldı. 35 yaşındaki futbolcu, bu ödülü 7. kez kazandı. "Yılın antrenörü" ödülünün sahibi, Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni olurken, Tangocular'ın file bekçisi Emiliano Martinez de en iyi kaleci seçildi. "FIFA Puskas Yılın Golü" ödülünü ise Polonya Ampute Milli Takımı oyuncusu Marcin Oleksy aldı.

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Yılın en iyisi 7. kez Messi!
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