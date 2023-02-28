Yılın en iyisi 7. kez Messi!

FIFA tarafından yılın en iyilerine verilen ödüller sahiplerini buldu. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ödüllere ambargo koydu
Dünya futbolunun patronu FIFA tarafından dağıtılan "Yılın en iyileri" ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda, "Yılın eniyi futbolcusu" ödülünü, Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Lionel Messi aldı. 35 yaşındaki futbolcu, bu ödülü 7. kez kazandı. "Yılın antrenörü" ödülünün sahibi, Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü LionelScaloni olurken, Tangocular'ın file bekçisi Emiliano Martinez de en iyi kaleci seçildi. "FIFA Puskas Yılın Golü" ödülünü ise Polonya Ampute Milli Takımı oyuncusu Marcin Oleksy aldı.