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Giriş Tarihi: 1.3.2023 12:58

Eskişehirspor PFDK’ya sevk edildi

İHA
Eskişehirspor PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirspor’un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, TFF tarafından açıklanan kararla PFDK'ya sevk edildi. Eskişehirspor, Hacettepe 1945 Spor Kulübü maçında "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehirspor Kulübü'nün 05.02.2023 tarihinde oynanan Hacettepe 1945 spor Kulübü-Eskişehirspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Eskişehirspor PFDK’ya sevk edildi
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